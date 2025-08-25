MÄRKTE EUROPA/Leichter - Puma haussieren - Orsted brechen ein

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt ist mit Abgaben in die neue Woche gestartet. Nach dem Kursfeuerwerk der Wall Street, mit dem Dow-Jones-Index auf Rekordhoch, profitierten die hiesigen Aktienmärkte nicht von der US-Zinssenkungsfantasie, die durch den Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell auf dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole neue Nahrung erhalten hatte. "Es gibt immer noch ein ziemlich hohes Mass an Unsicherheit, und wie Powell erwähnte, ist der Zinspfad nicht zwangsläufig auf einem vorgegebenen Weg", sagte Matthew Pallai, CIO von Nomura Capital Management. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 24.273 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gab 0,8 Prozent nach. Am Devisenmarkt fiel der Euro wieder unter die Marke von 1,17 Dollar und stand zu Börsenschluss bei 1,1685 Dollar.

Ein wider Erwarten im August gestiegener Ifo-Geschäftsklimaindex setzte keine Akzente. Dynamik will nicht aufkommen, auch wenn es nun der achte Anstieg in Folge ist, wie Thomas Gitzel von der VP Bank sagte. Die Erholung verlaufe "im Schneckentempo", daher liege das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer noch immer auf niedrigem Niveau. "Das passt auch zum Zustand der deutschen Wirtschaft: Von nennenswerter konjunktureller Erholung kann nicht die Rede sein. Mehr noch, das BIP schrumpfte im zweiten Quartal bekanntlich um 0,3 Prozent", betonte Gitzel.

Mit einem Bankfeiertag in Grossbritannien fehlten am Montag die Marktteilnehmer aus der Londoner City, was sich wie immer in einem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen bemerkbar machte. Die Berichtssaison näherte sich zudem mit grossen Schritten dem Ende.

Für die Aktie von JDE Peet's ging es um 17,5 Prozent auf 31,18 Euro nach oben, Keuring aus den USA legt rund 18 Milliarden Dollar für die Niederländer auf den Tisch. Damit verschwinden bekannte Marken wie Jacobs Kaffee und Douwe Egberts in die USA. "Interessant ist, dass danach eine Zusammenfassung aller Kaffeemarken samt Spin Off erfolgen soll", sagte ein Händler. Angesichts der explodierenden Kaffee- und Kakao-Preise sei eine auf den Markt zugeschnittene Aktie interessant. Für JDE Peet's werden 31,85 Euro je Aktie angeboten.

US-Regierung stoppt wichtiges Orsted-Projekt in den USA

Mit Aufschlägen von 16 Prozent reagierten Puma auf einen Bloomberg-Artikel. Dort hiess es mit Verweis auf Kreise, die Pinault-Familie erwäge verschiedene Optionen für ihre Puma-Beteiligung, unter anderem einen Verkauf. Die Familie habe verschiedene mögliche Käufer kontaktiert, darunter Anta Sports Products sowie Li Ning. Der Ausgang der Gespräche sei offen. Hintergrund eines möglichen Verkaufs sei die schwache Wertentwicklung der Puma-Aktie. Die Pinault-Familie hält 29 Prozent an Puma über ihr Anlagevehikel Artemis.

Der Nachrichtenfluss für Alternative Energien blieb schwierig. Gegenwind für Orstedt (-16,4%) kam wieder einmal aus den USA. Orsted erhielt die Anweisung vom Bureau of Ocean Energy Management, die Arbeiten am grossen US-Offshore-Projekt Revolution Wind einzustellen. Es handelt sich um ein Projekt, das bereits zu 80 Prozent fertiggestellt ist und bei dem 45 von 65 Windturbinen errichtet wurden. Der Baustopp und das Timing werden als äusserst ungünstig eingestuft, da er nur zehn Tage vor einer ausserordentlichen Hauptversammlung erfolgt, auf der über eine Kapitalerhöhung von 60 Milliarden dänischen Kronen entschieden werden soll. Im Windschatten fielen Siemens Energy 1,3 Prozent, Nordex 1,6 Prozent und SMA Solar 1,6 Prozent.

Neues gab es von der Commerzbank (-0,8%), hier hat Unicredit (-0,4%) den direkt gehaltenen Anteil weiter erhöht. Wie die italienische Bank mitteilte, hat sie weitere Finanzinstrumente in Aktien an dem DAX-Konzern umgewandelt und kommt nun auf eine direkte Beteiligung von 26 Prozent. Unicredit SpA, die eine Übernahme der Commerzbank anstrebt, hatte sich über Finanzinstrumente 29 Prozent der Anteile gesichert. Ein Sitz im Aufsichtsrat werde derzeit nicht angestrebt, so Unicredit.

Einen guten Wochenstart hatten Rüstungsaktien. Der Sektor hat sich in der Zwischenzeit von dem Durchhänger im Zusammenhang mit den diplomatischen Bemühungen von US-Präsident Donald Trump um eine Lösung im Ukraine-Krieg erholt. Von einem Kriegsende oder auch nur einer Waffenruhe spricht niemand mehr. Rheinmetall gewannen 1,7 Prozent, Renk 1,7 Prozent, Hensoldt 0,8 Prozent und Leonardo 2,3 Prozent.

Valneva fielen um 22,2 Prozent. Die Aktien litten unter einer Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA, die US-Lizenz für den Impfstoff Ixchiq gegen das Chikungunya-Virus wieder zurückzurufen. Die Analysten von Stifel reduzierten darauf ihre Absatzprognose für den Impfstoff auf 43 nach zuvor 85 Millionen Euro.

