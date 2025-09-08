Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Index-Performance 08.09.2025 22:33:57

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels im Plus

Der NASDAQ 100 gewann zum Handelsschluss an Wert.

NVIDIA
135.08 CHF 2.34%
Am Montag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0.46 Prozent auf 23’762.30 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.453 Prozent auf 23’759.62 Punkte an der Kurstafel, nach 23’652.44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 23’725.04 Punkte, das Tageshoch hingegen 23’851.81 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 08.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23’611.27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21’761.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 18’421.31 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 13.29 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’969.27 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AppLovin (+ 11.59 Prozent auf 547.04 USD), JDcom (+ 4.45 Prozent auf 32.85 USD), Marvell Technology (+ 4.22 Prozent auf 66.00 USD), Broadcom (+ 3.21 Prozent auf 345.65 USD) und Adobe (+ 2.78 Prozent auf 358.66 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil T-Mobile US (-3.90 Prozent auf 242.90 USD), Keurig Dr Pepper (-3.56 Prozent auf 27.63 USD), PepsiCo (-3.20 Prozent auf 141.71 USD), DexCom (-3.12 Prozent auf 78.00 USD) und MercadoLibre (-2.92 Prozent auf 2’346.96 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 42’176’925 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.476 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

