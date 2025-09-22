NASDAQ 100 985336 / US6311011026
22.09.2025 22:33:40
Optimismus in New York: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel im Plus
Der NASDAQ 100 gewann am Montagabend an Wert.
Am Montag sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0.55 Prozent auf 24’761.07 Punkte an. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0.155 Prozent tiefer bei 24’588.18 Punkten, nach 24’626.25 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24’781.73 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’578.09 Zählern.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 22.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23’498.12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 21’626.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, mit 19’791.49 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 18.05 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 24’781.73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern erreicht.
Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Applied Materials (+ 5.48 Prozent auf 200.52 USD), Enphase Energy (+ 5.41 Prozent auf 40.50 USD), Constellation Energy (+ 4.90 Prozent auf 347.12 USD), Apple (+ 4.31 Prozent auf 256.08 USD) und Lam Research (+ 4.16 Prozent auf 132.20 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Keurig Dr Pepper (-4.28 Prozent auf 25.95 USD), JDcom (-3.33 Prozent auf 33.93 USD), Intel (-2.77 Prozent auf 28.76 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.56 Prozent auf 335.93 USD) und Paccar (-2.40 Prozent auf 97.07 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 71’132’304 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.656 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.29 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
