SMI 12'161 -0.4%  SPI 16'896 -0.4%  Dow 45'418 0.3%  DAX 24'153 -0.5%  Euro 0.9360 0.1%  EStoxx50 5'384 -1.1%  Gold 3'393 0.8%  Bitcoin 89'440 0.7%  Dollar 0.8038 -0.2%  Öl 67.2 -2.2% 
Index im Blick 26.08.2025 22:33:54

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich zu

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich zu

Der NASDAQ 100 verzeichnete am Abend Kursgewinne.

eBay
79.55 CHF -1.53%
Der NASDAQ 100 kletterte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.43 Prozent auf 23’525.29 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.020 Prozent tiefer bei 23’420.85 Punkten, nach 23’425.60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 23’532.51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23’369.04 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Stand von 23’272.25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, den Wert von 20’915.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2024, lag der NASDAQ 100 bei 19’516.44 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 12.16 Prozent aufwärts. Bei 23’969.27 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin A (+ 4.14 Prozent auf 469.33 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2.67 Prozent auf 587.65 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2.38 Prozent auf 351.36 USD), Palantir (+ 2.35 Prozent auf 160.87 USD) und Lam Research (+ 2.32 Prozent auf 103.63 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Keurig Dr Pepper (-6.91 Prozent auf 28.95 USD), eBay (-3.97 Prozent auf 94.64 USD), PDD (-3.35 Prozent auf 123.91 USD), Zoom Communications (-3.12 Prozent auf 78.81 USD) und Atlassian (-2.62 Prozent auf 164.25 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 50’867’661 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.736 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.41 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com