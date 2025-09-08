Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

86.00
CHF
2.11
CHF
2.52 %
08.09.2025
BRXC
09.09.2025 07:06:14

HENSOLDT Equal Weight

HENSOLDT
86.00 CHF 2.52%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Hensoldt beim Kursziel von 88 Euro mit "Equal Weight" aufgenommen. Experte Afonso Osorio setzt im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag vor allem auf Rheinmetall-Aktien. Die Papiere des Sensortechnik-Spezialisten Hensoldt seien indes zunächst ziemlich teuer und es gebe auf Sicht von zwölf Monaten attraktivere Alternativen. So dürfe es angesichts der langfristigen Natur des Auftragsbuches noch eine Weile dauern, bis sich das Unternehmenswachstum stark beschleunige./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
88.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
92.13 € 		Abst. Kursziel*:
-4.49%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
89.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.23%
Analyst Name::
Afonso Osorio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:06 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
20.08.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
01.08.25 HENSOLDT Hold Warburg Research
31.07.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
