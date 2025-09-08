HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
HENSOLDT Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Hensoldt beim Kursziel von 88 Euro mit "Equal Weight" aufgenommen. Experte Afonso Osorio setzt im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag vor allem auf Rheinmetall-Aktien. Die Papiere des Sensortechnik-Spezialisten Hensoldt seien indes zunächst ziemlich teuer und es gebe auf Sicht von zwölf Monaten attraktivere Alternativen. So dürfe es angesichts der langfristigen Natur des Auftragsbuches noch eine Weile dauern, bis sich das Unternehmenswachstum stark beschleunige./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
92.13 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.49%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
89.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.23%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
Analysen zu HENSOLDT
|07:06
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|31.07.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|86.00
|2.52%
