Gerresheimer-Aktie: Prognosesenkung für Geschäftsjahr 2025
Tesla-Aktie im Fokus: Tesla warnt Trump-Regierung vor Aufweichung der US-Abgasregeln
Trump etabliert erste Bitcoin-Reserve der USA - Signal für Dollar-Schwäche?
NVIDIA-Aktie & Co. im Blick: Morgan Stanley sieht Rally an Wall Street noch nicht am Ende
Ausblick: Gerresheimer präsentiert Quartalsergebnisse
Geändert am: 09.10.2025 07:24:27

SMI-Anleger dürften Gewinne mitnehmen -- DAX voraussichtlich weiter in Reichweite seiner Höchststände -- Aufschläge in Asien - Japans Nikkei behält Rekordmarke im Blick

Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich vorbörslich leichte Tendenzen zu Gewinnmitnahmen. Am deutschen Aktienmarkt bleibt der jüngste Rekord voraussichtlich in Reichweite. Die grössten Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag höher.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich tiefer.

Der SMI hatte zur Wochenmitte 1,01 Prozent höher bei 12'648,11 Punkten geschlossen.

Bei den Nebenwertindizes SPI und SLI ging es ebenfalls aufwärts. Sie schlossen den Handelstag 0,90 Prozent fester bei 17'419,74 Zählern bzw. 0,96 Prozent stärker bei 2'052,74 Einheiten ab.

Nach starken letzten Handelstagen ist damit zu rechnen, dass Anleger hierzulande einige Gewinne mitnehmen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ist am Donnerstag mit einem wenig veränderten Start zu rechnen.

Der DAX hatte die Vortagessitzung 0,87 Prozent höher und damit bei 24'597,13 Punkten beendet.

Wenig verändert dürfte der DAX am Donnerstag in den Handel starten. Somit bleibt das im Juli erreichte Rekordhoch von 24'639 Zählern, dem sich der deutsche Leitindex am Vortag bis auf wenige Punkte genähert hatte, in greifbarer Nähe. Der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht im Falle des Erreichens und Überschreitens der bisherigen Bestmarke für den DAX Luft nach oben bis über 25'400 Punkte. Erwartete Zinssenkungen in den USA sowie ein sich abzeichnender Ausweg aus der politischen Krise in Frankreich stützen den Markt ebenso wie die Euphorie im US-Technologiesektor.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich im Mittwochshandel überwiegend auf grünem Terrain.

Der Dow Jones hielt sich im Verlauf überwiegend nahe der Nulllinie, bevor er unbewegt bei 46'601,78 Punkten schloss.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite verzeichnete indes Gewinne und ging schlussendlich 1,12 Prozent stärker bei 23'043,38 Einheiten in den Feierabend.

Die Wall Street nahm nach einem Tag Pause ihre jüngste Gewinnphase wieder auf - erneut getrieben von Zinssenkungsfantasien und abermals positiven Schlagzeilen rund um den Themenkomplex KI. Dabei bewegten sich die Indizes auf Tuchfühlung mit den jüngsten Allzeithochs - S&P 500 und NASDAQ 100 erklommen weitere. Da durch den Regierungsstillstand kaum Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht werden, kam dem im späten Geschäft veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung eine besondere Bedeutung zu. Die Vertreter der US-Notenbank sind sich über den weiteren Kurs bei den Zinsen zunehmend uneinig. Doch eine Mehrheit ist der Meinung, dass in diesem Jahr weitere Senkungen notwendig sein werden.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen am Donnerstag mehrheitlich Aufschläge.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legt zeitweise 1,41 Prozent auf 48'408,57 Punkte zu und behält damit seinen jüngst erreichten Rekord von 48'527,33 Punkten im Blick.

Kräftige Gewinne werden nach der langen Feiertagspause auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo der Shanghai Composite zuletzt um 1,24 Prozent auf 3'931,07 Zähler zulegen konnte.

Verhaltender zeigt sich der Markt in Hongkong - der Hang Seng notiert zwischenzeitlich 0,04 Prozent höher bei 26'840,95 Zählern.

Dabei sind es die positiven US-Vorgaben, die die Märkte antreiben. Hinzu kommt die anhaltend positive Stimmung bei Techwerten angesichts bleibender KI-Euphorie.

Auch in Asien profitieren die Märkte vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, aus dem Signale für weitere Zinssenkungen gelesen werden. Für Marktstratege Troy Ludtka von SMBC Nikko ist die Kernaussage, dass aus Sicht der Fed "der Arbeitsmarkt sich verschlechtert und die Inflation sich entweder verbessert oder zumindest nicht schlimmer wird."

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
