Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’212 1.2%  SPI 16’958 1.1%  Dow 44’922 0.0%  DAX 24’423 0.5%  Euro 0.9404 0.0%  EStoxx50 5’483 0.9%  Gold 3’324 0.3%  Bitcoin 91’910 0.9%  Dollar 0.8081 0.0%  Öl 66.3 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
Geldmarkt-ETFs: Liquidität mit Renditechance
Goldpreis: Auf Dreiwochentief abgerutscht
Alcon-Aktie: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
Geberit-Aktie: Geberit setzt mehr um
Suche...
Plus500 Depot

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

75.56
CHF
-7.72
CHF
-9.27 %
19.08.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.08.2025 07:16:42

HENSOLDT Overweight

HENSOLDT
75.56 CHF -9.27%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen des Rüstungselektronik-Unternehmens habe er einige Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb David H Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine leichte Senkung der Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HENSOLDT Overweight
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
80.96 € 		Abst. Kursziel*:
48.22%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
76.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56.05%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten