20.08.2025 07:16:42
HENSOLDT Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen des Rüstungselektronik-Unternehmens habe er einige Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb David H Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine leichte Senkung der Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Overweight
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
80.96 €
|
Abst. Kursziel*:
48.22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
76.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.05%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
