Tilray Aktie 42386407 / US88688T1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Cannabis-Bilanz
|
09.10.2025 13:27:41
Tilray-Aktie hebt nach starken Quartalszahlen ab
Der Cannabis-Konzern Tilray hat am Donnerstag als erster grosser Vertreter seiner Branche die Bücher zum abgelaufenen Quartal geöffnet.
Irwin D. Simon, Chairman und Chief Executive Officer, betonte: "Mit Beginn des Geschäftsjahres 2026 unterstreichen die Ergebnisse des ersten Quartals von Tilray die Wirksamkeit unserer strategischen Vision und disziplinierten Umsetzung. Das Erreichen eines Rekord-Nettoumsatzes von 210 Millionen US-Dollar im ersten Quartal, die Erzielung eines Nettogewinns und die Stärkung unserer Bilanz sind nicht nur Meilensteine, sondern auch ein Beleg für unser Engagement für nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und die Wertschöpfung für unsere Aktionäre. Unsere globale Plattform ermöglicht es Tilray Brands, nicht nur an der Entwicklung der globalen Cannabis-, Getränke- und Wellnessbranche teilzunehmen, sondern diese auch anzuführen".
Die Tilray-Aktie zeigt sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise stolze 15,12 Prozent stärker bei 1,98 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)
|
08.10.25
|Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) büsst am Abend ein (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Tilray nach Höhenflug: Aktie verliert trotz Trump-Aussagen an Schwung (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese von Regulierungsänderungsplänen beflügelt (finanzen.ch)
|
29.07.25
|Tilray-Aktie tiefrot: Tilray macht mehr Verlust als erwartet (finanzen.ch)
Analysen zu Tilray (ex Aphria)
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ ING Group
✅ Wells Frago & Co
✅ Dollarama
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI-Anleger schnaufen nach starkem Lauf etwas durch -- DAX nach neuem Rekord weiter mit Plus -- zum Handelsende mehrheitlich Aufschläge in Asien - Japans Nikkei mit neuem Rekord
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich im Handelsverlauf leichte Verluste. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen zunächst neue Rekorde zu sehen, die Gewinne bröckeln aber etwas ab. Die größten Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag höher.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}