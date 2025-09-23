Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’580.17
Pkt
-180.91
Pkt
-0.73 %
23:03:29
NASDAQ 100-Marktbericht 23.09.2025 22:33:40

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Der NASDAQ 100 notierte zum Handelsende im negativen Bereich.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.73 Prozent schwächer bei 24’580.17 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0.034 Prozent schwächer bei 24’752.74 Punkten, nach 24’761.07 Punkten am Vortag.

Bei 24’536.50 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 24’764.30 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23’498.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21’856.33 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.09.2024, bei 19’852.20 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 17.18 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24’781.73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Baker Hughes (+ 2.64 Prozent auf 48.93 USD), CSX (+ 2.62 Prozent auf 34.07 USD), Diamondback Energy (+ 2.41 Prozent auf 142.18 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2.12 Prozent auf 26.50 USD) und Intel (+ 2.02 Prozent auf 29.34 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Enphase Energy (-7.75 Prozent auf 37.36 USD), Synopsys (-4.75 Prozent auf 490.32 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-4.67 Prozent auf 567.89 USD), Amazon (-3.04 Prozent auf 220.71 USD) und Constellation Energy (-3.02 Prozent auf 336.65 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 49’742’696 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.640 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
