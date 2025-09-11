Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

89.00
CHF
7.27
CHF
8.90 %
11.09.2025
BRXC
12.09.2025 12:27:21

HENSOLDT Hold

HENSOLDT
89.00 CHF 8.90%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Andrang bei der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London sei ihr noch stärker vorgekommen als im Rekordjahr 2023, schrieb Chloe Lemarie in ihrer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Hensoldt erwarte ab Oktober einen Anstieg der deutschen Verteidigungsaufträge./gl/tih/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 10:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 10:05 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

