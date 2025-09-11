HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
89.00CHF
7.27CHF
8.90 %
11.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.09.2025 12:27:21
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Andrang bei der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London sei ihr noch stärker vorgekommen als im Rekordjahr 2023, schrieb Chloe Lemarie in ihrer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Hensoldt erwarte ab Oktober einen Anstieg der deutschen Verteidigungsaufträge./gl/tih/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 10:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 10:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
94.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
92.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.05%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HENSOLDT
|
12:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Freitagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
11.09.25
|TecDAX aktuell: TecDAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)