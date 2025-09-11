HENSOLDT 89.00 CHF 8.90% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Andrang bei der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London sei ihr noch stärker vorgekommen als im Rekordjahr 2023, schrieb Chloe Lemarie in ihrer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Hensoldt erwarte ab Oktober einen Anstieg der deutschen Verteidigungsaufträge./gl/tih/men;

