Regeneron Pharmaceuticals Aktie

NASDAQ 100-Kursverlauf 08.09.2025 18:01:07

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag stärker

Der NASDAQ 100 notiert derzeit im Plus.

Regeneron Pharmaceuticals
459.56 CHF -1.47%
Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.78 Prozent auf 23’837.81 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.453 Prozent auf 23’759.62 Punkte an der Kurstafel, nach 23’652.44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23’851.81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’737.94 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 08.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 23’611.27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21’761.79 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, einen Stand von 18’421.31 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 13.65 Prozent zu. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’969.27 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AppLovin (+ 11.22 Prozent auf 545.23 USD), Broadcom (+ 4.12 Prozent auf 348.69 USD), Palantir (+ 3.08 Prozent auf 157.82 USD), JDcom (+ 2.97 Prozent auf 32.39 USD) und Axon Enterprise (+ 2.59 Prozent auf 747.31 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Keurig Dr Pepper (-4.82 Prozent auf 27.27 USD), Dollar Tree (-3.88 Prozent auf 97.20 USD), Enphase Energy (-3.83 Prozent auf 38.13 USD), T-Mobile US (-3.22 Prozent auf 244.61 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3.17 Prozent auf 555.20 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’835’919 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3.476 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Charter A-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

