Intel Aktie News: Intel gewinnt am Abend an Fahrt

Die Intel-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 41,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 23'559 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Intel-Aktie bei 42,83 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 41,28 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 11'711'382 Intel-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.12.2025 auf bis zu 44,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 57,79 Prozent wieder erreichen.

Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,038 USD ausgeschüttet werden. Am 23.10.2025 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,90 USD. Im letzten Jahr hatte Intel einen Gewinn von -3,88 USD je Aktie eingefahren. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.65 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 22.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,333 USD fest.

