Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’939 0.2%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9364 0.1%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’200 -0.2%  Bitcoin 71’896 -2.9%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 63.7 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850ABB1222171
Top News
Darum gibt es kaum Bewegung bei Franken, Euro und US-Dollar
Block-Aktie im Blick: Ambitionierte 2026- und 2028-Ziele - Block rückt Analystenerwartungen zurecht
Dieser ETF schlägt den S&P 500 - und könnte einer der grössten Gewinner des KI-Booms werden
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
Suche...
eToro entdecken

Intel Aktie 941595 / US4581401001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.12.2025 20:27:13

Intel Aktie News: Intel gewinnt am Abend an Fahrt

Intel Aktie News: Intel gewinnt am Abend an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Intel. Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.

Intel
34.15 CHF 1.09%
Kaufen Verkaufen

Die Intel-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 41,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 23'559 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Intel-Aktie bei 42,83 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 41,28 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 11'711'382 Intel-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.12.2025 auf bis zu 44,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 57,79 Prozent wieder erreichen.

Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,038 USD ausgeschüttet werden. Am 23.10.2025 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,90 USD. Im letzten Jahr hatte Intel einen Gewinn von -3,88 USD je Aktie eingefahren. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.65 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 22.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,333 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Intel-Aktie mit Talfahrt: Netzwerksparte NEX bleibt wohl im Konzern

Was Analysten von der Intel-Aktie erwarten

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intel von vor einem Jahr abgeworfen


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten