22.09.2025 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Abend mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 28,92 USD abwärts.

Intel
23.11 CHF -3.38%
Kaufen Verkaufen

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 28,92 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 22'776 Punkten steht. Bei 28,91 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 29,66 USD. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'504'896 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,37 USD) erklomm das Papier am 19.09.2025. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 10,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 38,92 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,380 USD je Wertpapier. Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Intel am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,131 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

