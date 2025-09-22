Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'136 0.2%  SPI 16'841 0.2%  Dow 46'315 0.4%  DAX 23'455 -0.8%  Euro 0.9350 0.1%  EStoxx50 5'433 -0.5%  Gold 3'722 1.0%  Bitcoin 89'365 -2.7%  Dollar 0.7947 0.0%  Öl 66.7 0.1% 
Plus500 Depot
22.09.2025 11:38:14

SMI im Plus -- DAX gibt nach -- Asiens Börsen letztlich uneins

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex zeigt sich schwächer. Asiens Börsen fanden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt startet mit leichten Gewinnen in die neue Woche.

Der SMI notiert am Vormittag im Plus, nachdem er marginale 0,02 Prozent tiefer bei 12'107,56 Punkten gestartet ist.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI tendieren ebenfalls fester nachdem sie 0,07 Prozent höher bei 16'825,11 Zählern respektive 0,11 Prozent tiefer bei 1'991,93 Einheiten gestartet sind.

Zu der insgesamt freundlichen Stimmung tragen laut Marktteilnehmern nicht zuletzt die Vorgaben aus Übersee bei. Insgesamt sei aber das Rally etwa an der Wall Street zuletzt etwas an den europäischen und auch am hiesigen Markt vorbeigegangen, hiess es. Investoren warteten bereits gespannt auf die Berichterstattung zum dritten Quartal.

Sie werde zeigen, wie gut die Unternehmen die neuen Zollschranken verdauen. Die allgemeine Erwartung sei, dass US-Unternehmen eine höhere Resilienz zeigen als etwa europäische. Derweil ist der Kalender zum Wochenstart noch überschaubar. Generell dürfte das Geschehen im Wochenverlauf eher durch Konjunktur- als Unternehmensnews getrieben sein. Hierzulande steht etwa am Donnerstag die Schweizerische Nationalbank mit ihrer Lagebeurteilung im Mittelpunkt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenstart seine Talfahrt vom Freitag fortgesetzt.

Der DAX startete 0,3 Prozent tiefer bei 23'567,49 Punkten in den Handel und gibt anschliessend weiter nach.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sprach vom anhaltenden September-Blues des DAX, während die US-Börsen im Nachgang der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr von Rekord zu Rekord eilen. "Während die Investoren in den USA von der geringsten Zahl von Gewinnwarnungen seit einem Jahr ermutigt werden, fürchten sie sich hierzulande vor zahlreichen negativen Überraschungen. Der DAX bleibt in der Handelsspanne, die ihn nun schon seit gut drei Wochen gefangen hält", erklärte Stanzl.

Aus Branchensicht waren wieder einmal die Rüstungswerte überdurchschnittlich stark gefragt. Nachdem russische Kampfjets in den estnischen Luftraum eingedrungen sind, kommt der UN-Sicherheitsrat am Montag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Auch die Nato-Länder sollen Anfang der Woche zu Beratungen wegen des Vorfalls zusammenkommen.

Der DAX bleibt zu seinem Rekord von 24'639 noch mit etwa 1'000 Punkten auf Abstand - auch wegen seiner negativen Monatsbilanz. Er hat im September bislang etwa ein Prozent verloren. Seit diesem Montag hat der Leitindex zwei neue Mitglieder: Der Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und der Anlagenbauer GEA ersetzen den Sportwagenbauer Porsche AG und den Laborzulieferer Sartorius.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag mit positiver Tendenz und markierten sogar neue Rekordhochs.

Der Dow Jones zog um 0,37 Prozent auf 46'315,27 Punkte an und schloss damit auf Rekordniveau.
Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte nach oben und legte um 0,72 Prozent auf 22'631,48 Zähler zu - ebenfalls ein neues Allzeithoch.

Stützend wirkte die Aussage des US-Präsidenten, er habe ein "sehr produktives" Telefonat mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping geführt. Dabei seien die Fentanyl-Problematik und der Ukrainekrieg erörtert worden. Überdies habe man sich auf eine Lösung für Tiktok geeinigt, sagte Präsident Trump, ohne Details zu nennen. Derweil hat das US-Repräsentantenhaus ein Haushaltsgesetz zwar gebilligt, mit dem die Schliessung von Regierungseinrichtungen zum Monatsende verhindert werden soll. Allerdings fand sich im Senat nicht die notwendige Mehrheit, so dass die Gesetzesvorlage nochmals überarbeitet werden muss. Auch wegen des bevorstehenden Wochenendes wollten sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wichtige Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht.

Der Goldpreis erholte sich von den jüngsten Abgaben, die Feinunze legte um 1,0 Prozent auf 3.683 Dollar zu. Das Edelmetall liegt in diesem Monat weiterhin fast 10 Prozent im Plus. Es wird erwartet, dass es auch künftig von den antizipierten US-Zinssenkungen, dem unsicheren geopolitischen Umfeld sowie von Käufen der Zentralbanken und ETF-Zuflüssen profitieren wird.
Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zum Wochenausklang leer.

ASIEN

Die Börsen in Asien präsentierten sich am Montag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte letztlich 0,99 Prozent auf 45'493,66 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite derweil 0,22 Prozent höher bei 3'828,58 Zählern.

In Hongkong verlor der Hang Seng dagegen 0,76 Prozent auf 26'344,14 Punkte.

Besonders deutlich fiel das Plus in Tokio aus, wo sich der Nikkei 225 von seinen Verlusten am Freitag erholt hat. Die Abgaben wurden dabei vor allem durch die Bank von Japan (BoJ) ausgelöst, die die Zinssätze zwar wie erwartet unverändert liess, aber Pläne signalisierte, ihre Bestände an inländischen börsengehandelten Aktienfonds (ETFs) schrittweise zu verkaufen.

Teilnehmer verwiesen darauf, dass die geplanten jährlichen Verkäufe der BoJ nur einen kleinen Teil ihrer gesamten ETF-Bestände darstellen. Der Gouverneur der BoJ, Kazuo Ueda, bekräftigte am Freitag, dass die Notenbank die Zinsen weiter erhöhen wird, falls sich die Konjunktur und die Preise entsprechend den Prognosen entwickeln.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?

Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?

In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs ‪alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.

💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

