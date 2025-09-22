Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Starke Schwankungen 22.09.2025 22:14:00

Diginex-Aktie setzt Rally mit erneutem kräftigem Kurssprung fort

Die Investment-Holdinggesellschaft Diginex ist in den vergangenen Wochen zunehmend in den Anlegerfokus gerückt und hat teils starke Kursausschläge verzeichnet.

• Diginex-Aktie schwankt extrem zwischen Pennystock und zweistelligem Kurs
• Letzter Unternehmensimpuls war ein Aktiensplit im September
• Trotz höherer Umsätze schreibt die Investmentgesellschaft weiter Verluste

An der NASDAQ schwankte die Diginex-Aktie in diesem Jahr bereits zwischen 0,45 US-Dollar und 19,38 US-Dollar. Zum Jahresstart noch ein Pennystock, hat der Anteilsschein zwischenzeitlich deutlich Fahrt aufgenommen und schloss zuletzt am Freitag an der NASDAQ 20,57 Prozent höher bei 13,60 US-Dollar. Am Montag ging es weitere 30,51 Prozent auf 17,75 US-Dollar nach oben.

Letzte grosse News: Aktiensplit

Der Grund für die massiven jüngsten Kursgewinne ist dabei unklar. Unternehmensnachrichten sind trotz der kräftigen Schwankungen dabei mehrheitlich Mangelware. Zuletzt hatte sich das Unternehmen am 8. September mit der Nachricht gemeldet, seinen geplanten Aktiensplit im Verhältnis 1:8 abgeschlossen zu haben. Für jede am Stichtag 5. September 2025 gehaltene Stammaktie wurden an Anteilseigner sieben Bonus-Stammaktien ausgegeben. Zum Geschäftsschluss am 8. September 2025 erhielt jeder eingetragene Aktionär sieben Bonus-Stammaktien für jede gehaltene Stammaktie.

Investmentgesellschaft schreibt rote Zahlen

Die Geschäfte bei Diginex liefen zuletzt durchwachsen. Im Geschäftsjahr 2024/2025 stiegen die Erlöse zwar von 0,7 Millionen US-Dollar auf 2,04 Millionen US-Dollar, dies war aber vorrangig auf eine einmalige Lizenzzahlung von 0,9 Millionen US-Dollar für eine White-Label-Version von diginexESG zurückzuführen. Zeitgleich sorgten gestiegene Kosten aber für einen höheren Verlust, was auch mit dem Anfang des Jahres erfolgten Börsengang zusammenhing. Der operative Verlust stieg leicht von 8,06 auf 8,3 Millionen US-Dollar, der Jahresverlust wurde auf 5,21 Millionen US-Dollar beziffert - im Vorjahr hatte das Unternehmen noch ein Minus von 4,87 Millionen US-Dollar in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

