Kursentwicklung im Fokus 19.09.2025 22:34:31

Zuversicht in New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 machte heute Gewinne.

Am Freitag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0.70 Prozent auf 24’626.25 Punkte aufwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.301 Prozent stärker bei 24’528.44 Punkten, nach 24’454.89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24’469.28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24’641.93 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 1.85 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 19.08.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23’384.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’719.69 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 19.09.2024, einen Wert von 19’839.83 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 17.40 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 24’641.93 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 4.52 Prozent auf 649.59 USD), Fortinet (+ 3.98 Prozent auf 84.21 USD), Amgen (+ 3.47 Prozent auf 285.41 USD), Warner Bros Discovery (+ 3.37 Prozent auf 19.33 USD) und Synopsys (+ 3.21 Prozent auf 495.50 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil DexCom (-10.99 Prozent auf 67.45 USD), Cognizant (-4.73 Prozent auf 66.94 USD), Micron Technology (-3.65 Prozent auf 162.73 USD), Intel (-3.24 Prozent auf 29.58 USD) und Zoom Communications (-3.07 Prozent auf 84.16 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 101’935’846 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.518 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

