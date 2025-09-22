NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intel von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurde das Intel-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Intel-Anteile betrug an diesem Tag 49.95 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 200.200 Intel-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 19.09.2025 auf 29.58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’921.92 USD wert. Mit einer Performance von -40.78 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Intel wurde am Markt mit 138.53 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch