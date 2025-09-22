Intel Aktie 941595 / US4581401001
|Intel-Performance
22.09.2025 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intel von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Intel-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Intel-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Intel-Anteile betrug an diesem Tag 49.95 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 200.200 Intel-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 19.09.2025 auf 29.58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’921.92 USD wert. Mit einer Performance von -40.78 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Intel wurde am Markt mit 138.53 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Intel Corp.
19.09.25
|Zuversicht in New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
19.09.25
|Intel-Aktie trotzdem leichter: Mega-Deal in der Chipbranche - NVIDIA pumpt Milliarden in Intel (AWP)
19.09.25
|Intel Aktie News: Intel am Abend mit Kursverlusten (finanzen.ch)
19.09.25
|Nvidia’s $5bn Intel stake turns bad finance into good money (Financial Times)
19.09.25
|Intel Aktie News: Intel am Freitagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
19.09.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
19.09.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
19.09.25
|NVIDIA und Intel schmieden Allianz - gerät die AMD-Aktie jetzt unter Druck? (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
