|Innovationszentrum
|
17.09.2025 14:58:00
Dätwyler-Aktie leichter: Beteiligung an neuem 5G- und KI-Innovationshub in Biel
Dätwyler beteiligt sich am Aufbau eines Innovationszentrums für 5G- und KI-Anwendungen.
Das Innovationshub soll die Digitalisierung in Schlüsselbranchen wie Energie, Gesundheit, Mobilität und Fertigung beschleunigen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Dätwyler könne dabei seine langjährige Erfahrung in der Gestaltung von Edge- und Rechenzentrumsarchitekturen einbringen.
Die Dätwyler-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,27 Prozent auf 149,00 Franken nach.
an/hr
Altdorf (awp)
