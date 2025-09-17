Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Innovationszentrum 17.09.2025 14:58:00

Dätwyler-Aktie leichter: Beteiligung an neuem 5G- und KI-Innovationshub in Biel

Dätwyler-Aktie leichter: Beteiligung an neuem 5G- und KI-Innovationshub in Biel

Dätwyler beteiligt sich am Aufbau eines Innovationszentrums für 5G- und KI-Anwendungen.

Im "Switzerland Innovation Park Biel/Bienne" will der Industriekonzern zusammen mit Nokia, Intel und SIPP einen Hub schaffen, in dem Start-ups und gemeinnützige Organisationen industrielle Anwendungen erproben können.

Das Innovationshub soll die Digitalisierung in Schlüsselbranchen wie Energie, Gesundheit, Mobilität und Fertigung beschleunigen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Dätwyler könne dabei seine langjährige Erfahrung in der Gestaltung von Edge- und Rechenzentrumsarchitekturen einbringen.

Die Dätwyler-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,27 Prozent auf 149,00 Franken nach.

an/hr

Altdorf (awp)

Bildquelle: Dätwyler Holding AG
