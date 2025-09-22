Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’110 0.5%  SPI 16’813 0.4%  Dow 46’315 0.4%  DAX 23’639 -0.2%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’458 0.0%  Gold 3’685 1.1%  Bitcoin 91’867 -1.0%  Dollar 0.7953 0.4%  Öl 66.6 -1.4% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
US-Marktanteil bröckelt: Tesla-Aktie auf dem niedrigsten Niveau seit 2017
Bitcoin-Abflüsse auf Rekordhoch: Steht der Kryptomarkt vor einer Angebotslücke?
Chip-Duell spitzt sich zu: Broadcom macht der NVIDIA-Aktie Konkurrenz
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Tricks fürs Bewerbungsgespräch: Jobchancen steigern - So geht's
Verkaufsempfehlungen KW 38 22.09.2025 03:06:27

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

    `Deworsifizierung`? Warum Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von Diversifizierung im Depot hielt
    Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
    Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot

    Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com,SP-Photo / Shutterstock.com,REDPIXEL.PL / Shutterstock.com
    Wird Europa von Innovation abgehängt? KI, Industrie & Wachstumstreiber im Fokus | BX Swiss TV

    Hat Europa im globalen Innovationswettlauf noch eine Chance? 🚀

    Im Experteninterview spricht Evelyne Pflugi, CEO & Mitgründerin der Singularity Group, mit David Kunz (COO der BX Swiss) über die Innovationskraft Europas, den Umgang mit geopolitischen Risiken und die wahren Wachstumstreiber der Weltwirtschaft.

    Themen im Video:
    🔹 Wie innovativ ist Europa wirklich – im Vergleich zu USA und Asien?
    🔹 Warum The Singularity Group auf profitables Wachstum statt Hypes setzt
    🔹 KI, Big Data, Cloud – aber auch Kühlung & Energie: Wo entsteht echter Mehrwert?
    🔹 Was unterscheidet erfolgreiche Fondsmanager von der breiten Masse?
    🔹 Warum SAPs Wachstum Amazon mehr nützt als Europa selbst
    🔹 Branchen-Favoriten: Data Center, Energie-Infrastruktur, Automatisierung
    🔹 Wachstum ohne Blase: KI, ja – aber nicht jede Anwendung ist investierbar

    Inside Trading & Investment

    20.09.25 Logo WHS Aktienanalysen der Woche: Adobe, NIO & Warner Bros Discovery
    19.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
    19.09.25 BNP Paribas: Herbstrallye oder Oktober crash?
    19.09.25 Marktüberblick: Technologiewerte im Aufwind
    19.09.25 Wird Europa von Innovation abgehängt? KI, Industrie & Wachstumstreiber im Fokus | BX Swiss TV
    19.09.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Konsolidierung nach dem Rekordhoch
    18.09.25 Julius Bär: 15.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf ASML Holding NV, Sanofi, Banco Santander SA, SAP SE
    18.09.25 Italiens Banken zwischen Tradition und digitaler Zukunft
    02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 12’611.73 19.87 BHPSRU
    Short 12’936.70 12.89 B1LSOU
    Short 13’383.66 8.72 BKPSVU
    SMI-Kurs: 12’109.67 19.09.2025 17:31:32
    Long 11’633.08 19.55 SSTBSU
    Long 11’348.51 13.62 BZ9S1U
    Long 10’850.25 8.78 BNVSKU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Charlie Munger: Mit diesen vier Investments schrieb er Investmentgeschichte
    Vom Börsengang zum Branchenführer: Siemens Energy greift nach der Energiezukunft
    UBS Aktie News: UBS schiebt sich am Freitagvormittag vor
    Gold, Öl & Co. in KW 38: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
    Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. revidiert auf Buy
    KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
    Ausblick: Lululemon Athletica verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

    Top-Rankings

    KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Börse aktuell - Live Ticker

    US-Börsen erzielen neue Rekorde -- SMI geht letztlich etwas fester ins Wochenende -- DAX nach Richtungssuche schliesslich tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot

    Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss höher, während sich der deutsche Leitindex nicht für eine klare Richtung entscheiden konnte. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.

