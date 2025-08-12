Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 21 US-Dollar belassen. Bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump und Vertretern der US-Regierung habe der Intel-Chef Lip-Bu Tan zumindest einen guten Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er dürfte Trump über die technologische Position Intels und die Beiträge des Unternehmens zur US-Halbleiterindustrie in Kenntnis gesetzt haben./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 21.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 20.65 		Abst. Kursziel*:
1.69%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 20.68 		Abst. Kursziel aktuell:
1.55%
Analyst Name::
Stacy Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

