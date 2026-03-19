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19.03.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel tendiert am Abend fester

Intel Aktie News: Intel tendiert am Abend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 46,39 USD.

Intel
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 46,39 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 22'089 Punkten notiert. Bei 46,41 USD erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 43,95 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'108'270 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 54,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 17,69 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 17,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,041 USD ausgeschüttet werden. Am 22.01.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 USD erwirtschaftet worden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.67 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 23.04.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2026 0,503 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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