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18.03.2026 20:03:30
Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter
Der NASDAQ 100 gibt sich aktuell schwächer.
Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 1.03 Prozent leichter bei 24’525.46 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.215 Prozent schwächer bei 24’727.07 Punkten in den Handel, nach 24’780.42 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24’763.58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24’513.81 Einheiten.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0.490 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24’898.87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25’019.37 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 18.03.2025, den Stand von 19’483.36 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2.70 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26’165.08 Punkten. Bei 24’289.23 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell lululemon athletica (+ 5.63 Prozent auf 168.24 USD), Constellation Energy (+ 4.48 Prozent auf 321.48 USD), Intel (+ 3.27 Prozent auf 45.50 USD), Datadog A (+ 2.96 Prozent auf 132.69 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.22 Prozent auf 200.67 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-5.36 Prozent auf 142.22 USD), Charter A (-5.06 Prozent auf 211.27 USD), Comcast (-4.39 Prozent auf 28.76 USD), Enphase Energy (-4.09 Prozent auf 42.87 USD) und PDD (-3.70 Prozent auf 100.51 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 17’660’374 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.835 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.01 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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