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NASDAQ 100-Entwicklung 18.03.2026 22:33:50

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Handelsende ab

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Handelsende ab

NASDAQ 100-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 1.43 Prozent schwächer bei 24’425.09 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.215 Prozent tiefer bei 24’727.07 Punkten, nach 24’780.42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 24’417.38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24’763.58 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 0.897 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 18.02.2026, bei 24’898.87 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, bei 25’019.37 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 18.03.2025, einen Stand von 19’483.36 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.10 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24’289.23 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit lululemon athletica (+ 3.84 Prozent auf 165.39 USD), Constellation Energy (+ 3.10 Prozent auf 317.22 USD), Intel (+ 2.20) Prozent auf 45.03 USD), Datadog A (+ 1.85 Prozent auf 131.26 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1.60 Prozent auf 199.46 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-6.47 Prozent auf 140.56 USD), Charter A (-6.08 Prozent auf 209.00 USD), Starbucks (-5.03 Prozent auf 92.66 USD), Comcast (-5.02 Prozent auf 28.57 USD) und Monster Beverage (-4.51 Prozent auf 74.09 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 34’371’655 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.835 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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