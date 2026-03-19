Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zahlenvorlage
|
19.03.2026 11:10:00
Vonovia-Aktie trotzdem tiefrot: Starkes Ergebnis nach Verlustjahr - höhere Ausschüttung und klare Wachstumsziele
Vonovia hat im vergangenen Jahr seine Ziele erreicht. Der operative Gewinn legte leicht zu, unter dem Strich stand wieder ein Milliardengewinn.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im fortgeführten Geschäft um 6,0 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Damit schaffte Vonovia die hauseigene Prognose und erfüllte die Markterwartungen.
Der bereinigte Gewinn vor Steuern, die aus Dividendensicht wichtigste Kennziffer, legte um 4,8 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zu. Der freie Cashflow (OFCF) sank um 2,9 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro.
Nach Steuern und Dritten verdiente Vonovia 3,72 Milliarden Euro nach einem Verlust von knapp 900 Millionen Euro im Vorjahr.
Für das laufende Jahr plant Vonovia weiterhin mit einem bereinigten EBITDA in der Grössenordnung von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro. Den bereinigten Vorsteuergewinn sieht der DAX-Konzern 2026 in der Spanne 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro.
2028 soll das bereinigte EBITDA auf 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro zulegen. Vonovia gibt sich zudem ehrgeizigere Ziele für den Verschuldungsgrad.Im Xetra-Handel verliert die Vonovia-Aktie zeitweise 9,68 Prozent auf 22,21 Euro.
DJG/mgo/kla
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Vonovia SE
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel DAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: Geschäftsjahr 2025: Starkes Ergebnis und Zuversicht für weitere Geschäftsentwicklung (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Strong 2025 Performance and Confident Outlook (EQS Group)
|
18.03.26
|Ausblick: Vonovia SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.03.26