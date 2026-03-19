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Zahlenvorlage 19.03.2026 11:10:00

Vonovia-Aktie trotzdem tiefrot: Starkes Ergebnis nach Verlustjahr - höhere Ausschüttung und klare Wachstumsziele

Vonovia-Aktie trotzdem tiefrot: Starkes Ergebnis nach Verlustjahr - höhere Ausschüttung und klare Wachstumsziele

Vonovia hat im vergangenen Jahr seine Ziele erreicht. Der operative Gewinn legte leicht zu, unter dem Strich stand wieder ein Milliardengewinn.

Vonovia
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Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie erhalten nach 1,22 Euro im Vorjahr. Die Ziele für 2026 und 2028 wurden bestätigt. Beim Schuldenabbau hat sich der neue Konzernchef Luka Mucic ein entschlosseneres Vorgehen vorgenommen.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im fortgeführten Geschäft um 6,0 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Damit schaffte Vonovia die hauseigene Prognose und erfüllte die Markterwartungen.

Der bereinigte Gewinn vor Steuern, die aus Dividendensicht wichtigste Kennziffer, legte um 4,8 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zu. Der freie Cashflow (OFCF) sank um 2,9 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro.

Nach Steuern und Dritten verdiente Vonovia 3,72 Milliarden Euro nach einem Verlust von knapp 900 Millionen Euro im Vorjahr.

Für das laufende Jahr plant Vonovia weiterhin mit einem bereinigten EBITDA in der Grössenordnung von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro. Den bereinigten Vorsteuergewinn sieht der DAX-Konzern 2026 in der Spanne 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro.

2028 soll das bereinigte EBITDA auf 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro zulegen. Vonovia gibt sich zudem ehrgeizigere Ziele für den Verschuldungsgrad.

Im Xetra-Handel verliert die Vonovia-Aktie zeitweise 9,68 Prozent auf 22,21 Euro.

DJG/mgo/kla

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Bildquelle: Vonovia SE

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