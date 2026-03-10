Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Intel Aktie 941595 / US4581401001

10.03.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Abend auf grünem Terrain

Intel Aktie News: Intel am Abend auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Intel. Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 46,86 USD.

Intel
35.03 CHF 5.97%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Intel legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 46,86 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 22'718 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Intel-Aktie bis auf 47,87 USD. Bei 45,42 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 11'293'850 Intel-Aktien umgesetzt.

Bei 54,60 USD erreichte der Titel am 23.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,52 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,67 USD am 09.04.2025. Mit Abgaben von 62,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,041 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 22.01.2026. Intel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 13.67 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 14.26 Mrd. USD umsetzen können.

Intel wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 23.04.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,503 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verloren

Neue US-Regeln für KI-Chips? Aktien von NVIDIA, AMD & Co. unter Druck

NVIDIA-Aktie im Blick: Warum der KI-Riese Intel mit seiner Laptop-Chip-Offensive bedrohen könnte


Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

