10.03.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel am Abend auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Intel. Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 46,86 USD.
Das Papier von Intel legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 46,86 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 22'718 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Intel-Aktie bis auf 47,87 USD. Bei 45,42 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 11'293'850 Intel-Aktien umgesetzt.
Bei 54,60 USD erreichte der Titel am 23.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,52 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,67 USD am 09.04.2025. Mit Abgaben von 62,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Intel seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,041 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 22.01.2026. Intel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 13.67 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 14.26 Mrd. USD umsetzen können.
Intel wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 23.04.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,503 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Intel-Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verloren
Neue US-Regeln für KI-Chips? Aktien von NVIDIA, AMD & Co. unter Druck
NVIDIA-Aktie im Blick: Warum der KI-Riese Intel mit seiner Laptop-Chip-Offensive bedrohen könnte
Nachrichten zu Intel Corp.
|
20:27
|Intel Aktie News: Intel am Abend auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
18:01
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 klettert mittags (finanzen.ch)
|
16:29
|Intel Aktie News: Anleger greifen bei Intel am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.03.26
|NVIDIA-Aktie im Blick: Warum der KI-Riese Intel mit seiner Laptop-Chip-Offensive bedrohen könnte (finanzen.ch)
|
04.03.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
|17.02.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
