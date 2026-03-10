Hoffnung auf baldiges Kriegsende: SMI und DAX sehr freundlich -- Asiens Börsen letztlich erholt

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zieht am Dienstag kräftig an.

So eröffnete der SMI 1,3 Prozent höher bei 13'167 Punkten und steht auch anschliessend im Plus.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI legen zeitweise zu.

Der Schweizer Aktienmarkt startet einen Erholungsversuch. Aussagen von US-Präsident Trump zum möglicherweise baldigen Ende des Iran-Kriegs sorgen laut Händlern für Hoffnung an den Finanzmärkten weltweit. Die militärischen Ziele seien grösstenteils erreicht worden und der Krieg verlaufe "weit vor dem Zeitplan", so Trump. In unmittelbarer Folge zogen die US-Märkte deutlich an und auch die Börsen in Asien legten zu.

Auch am Energiemarkt kam es nach diesen Äusserungen zu einer Entspannung. Hier halfen auch Überlegungen der G7, notfalls die strategischen Reserven freizugeben. "Insgesamt wird der Handel weiter volatil bleiben", warnt allerdings ein Händler vor zu viel Euphorie. Denn weder wisse man, wann der Konflikt wirklich endet noch ob die Ölpreise rasch wieder auf Vorkriegsniveau zurückfallen werden. Zunächst werde aber immerhin etwas "Druck aus dem Kessel" genommen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Dienstag beherzt zu.

So startete der DAX 2,04 Prozent fester bei 23'886,38 Punkten und bleibt auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone.

Die Hoffnung auf ein absehbares Ende des Iran-Krieges hat dem DAX am Dienstag viel Schwung gegeben. Aussagen von US-Präsident Donald Trump sorgten dafür, dass sich der Leitindex vom Tief seit Mai 2025 erholen konnte. Beim US-Sender CBS News wurde er mit Worten zitiert, die diese Hoffnung nährten. Der Krieg verlaufe demnach "weit vor dem Zeitplan".

Der DAX bewegte sich im Fahrwasser deutlich gestiegener Asien-Börsen, freundlicher US-Indikationen und gesunkener Ölpreise. Der Schock, den am Vortag im frühen Handel die erneut hochspringenden Öl- und Erdgaspreise ausgelöst hatten, wirkt damit erst einmal verdaut. "Wenn geopolitische Risiken plötzlich geringer erscheinen, kehrt an den Märkten oft sehr schnell Risikobereitschaft zurück", schrieb der Marktbeobachter Timo Emden.

Wie sich der Iran-Konflikt weiterentwickelt, bleibt nach Einschätzung der Experten von Oddo BHF jedoch offen. Laurent Denize von der Investmentbank betont aber, dass die historische Erfahrung dafür spreche, dass der Einfluss militärischer Auseinandersetzungen auf die Aktienmärkte oft nur von begrenzter Dauer sei. Wie nun im Ansatz geschehen, sollten langfristig orientierte Anleger die Chancen nutzen, die sich aus volatilen Marktbewegungen ergeben.

WALL STREET

Die Wall Street konnte am Montag im Handelsverlauf in die Gewinnzone vordringen.

Der Dow Jones startete etwas tiefer und fiel zunächst weiter zurück. Im Späthandel gelang ihm dann der Sprung ins Plus. Sein Schlussstand: 47'740,95 Punkte (+0,50 Prozent).

Der NASDAQ Composite eröffnete deutlicher im Minus und pendelte im weiteren Verlauf lange um die Nulllinie, bis er sich ebenso auf grünes Terrain vorarbeiten konnte. Er beendete den Handel kräftige 1,38 Prozent höher bei 22'695,95 Stellen.

Eine Reporterin des US-Senders "CBS News" berichtete auf der Plattform X nach einem Interview mit US-Präsident Donald Trump, dass dieser ein baldiges Ende des Krieges gegen den Iran für möglich halte. Daraufhin fiel der Preis für Rohöl der Sorte Brent kräftig. In der Nacht auf Montag hatte die Sorge vor Ölknappheit den Preis zeitweise noch auf über 120 Dollar getrieben.

"Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationsmittel, sie haben keine Luftwaffe", sagte Trump laut der CBS-Reporterin. Zudem fügte er hinzu, dass die USA dem ursprünglich veranschlagten Zeitrahmen von vier bis fünf Wochen für den Krieg "weit voraus" seien. Bezüglich der Strasse von Hormus - derzeit weitgehend durch den Iran blockiert und ein zentrales Nadelöhr im globalen Öl- und Gasverkehr - erklärte Trump, dass eine Übernahme der Kontrolle erwogen werde.

ASIEN

Die Börsen in Fernost konnten sich am Dienstag erholen.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 2,88 Prozent bei 54'248,39 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland stiegt der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,65 Prozent auf 4'123,14 Zähler.

In Hongkong zog daneben der Hang Seng schlussendlich um 2,17 Prozent auf 25'959,90 Zähler an.

Fallende Ölpreise haben den Aktienmärkten in Ostasien zu einer Erholung verholfen. Am Montag waren die Börsen der Region teils regelrecht eingebrochen, nachdem die Ölpreise in der Spitze um bis zu 30 Prozent nach oben geschossen waren, was Konjunktur- und Inflationssorgen schürte - und auch den US-Präsidenten Donald Trump aufschreckte. Dieser sagte im späteren Tagesverlauf, dass der Krieg im Iran "sehr bald" beendet sein könnte, denn die militärische Operation schreite rascher voran als geplant. Auch konzentrierten sich die USA darauf, dass die Welt weiter mit Energie und Öl versorgt werde. Das führte einen Stimmungswechsel herbei.

Zweifel an der Ölversorgung waren am Montag im Verlauf des Tages bereits von den Finanzministern der G7 gelindert worden. Sie hatten Bereitschaft signalisiert, die strategischen Ölreserven anzugreifen, um die Versorgung zu sichern.

