Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’097.7100 0.8%  SPI 18’188 1.2%  Dow 47’741 0.5%  DAX 23’902 2.1%  Euro 0.9032 -0.1%  EStoxx50 5’803.6 2.1%  Gold 5’175 0.6%  Bitcoin 54’844 3.0%  Dollar 0.7758 -0.2%  Öl 91.7 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
IBU-tec-Aktie beflügelt: Mega-Rally überrascht Anleger - 200 Prozent Plus in nur einem Jahr
Lufthansa-Aktie springt an: Trendwende nach Kursziel-Update und Hoffnungszeichen
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen
Analyse: Overweight-Bewertung für Symrise-Aktie von JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Börse-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 10.03.2026 12:54:43

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: SMI und DAX sehr freundlich -- Asiens Börsen letztlich erholt

Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag in Kauflaune. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zieht am Dienstag kräftig an.

So eröffnete der SMI 1,3 Prozent höher bei 13'167 Punkten und steht auch anschliessend im Plus.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI legen zeitweise zu.

Der Schweizer Aktienmarkt startet einen Erholungsversuch. Aussagen von US-Präsident Trump zum möglicherweise baldigen Ende des Iran-Kriegs sorgen laut Händlern für Hoffnung an den Finanzmärkten weltweit. Die militärischen Ziele seien grösstenteils erreicht worden und der Krieg verlaufe "weit vor dem Zeitplan", so Trump. In unmittelbarer Folge zogen die US-Märkte deutlich an und auch die Börsen in Asien legten zu.

Auch am Energiemarkt kam es nach diesen Äusserungen zu einer Entspannung. Hier halfen auch Überlegungen der G7, notfalls die strategischen Reserven freizugeben. "Insgesamt wird der Handel weiter volatil bleiben", warnt allerdings ein Händler vor zu viel Euphorie. Denn weder wisse man, wann der Konflikt wirklich endet noch ob die Ölpreise rasch wieder auf Vorkriegsniveau zurückfallen werden. Zunächst werde aber immerhin etwas "Druck aus dem Kessel" genommen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Dienstag beherzt zu.

So startete der DAX 2,04 Prozent fester bei 23'886,38 Punkten und bleibt auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone.

Die Hoffnung auf ein absehbares Ende des Iran-Krieges hat dem DAX am Dienstag viel Schwung gegeben. Aussagen von US-Präsident Donald Trump sorgten dafür, dass sich der Leitindex vom Tief seit Mai 2025 erholen konnte. Beim US-Sender CBS News wurde er mit Worten zitiert, die diese Hoffnung nährten. Der Krieg verlaufe demnach "weit vor dem Zeitplan".

Der DAX bewegte sich im Fahrwasser deutlich gestiegener Asien-Börsen, freundlicher US-Indikationen und gesunkener Ölpreise. Der Schock, den am Vortag im frühen Handel die erneut hochspringenden Öl- und Erdgaspreise ausgelöst hatten, wirkt damit erst einmal verdaut. "Wenn geopolitische Risiken plötzlich geringer erscheinen, kehrt an den Märkten oft sehr schnell Risikobereitschaft zurück", schrieb der Marktbeobachter Timo Emden.

Wie sich der Iran-Konflikt weiterentwickelt, bleibt nach Einschätzung der Experten von Oddo BHF jedoch offen. Laurent Denize von der Investmentbank betont aber, dass die historische Erfahrung dafür spreche, dass der Einfluss militärischer Auseinandersetzungen auf die Aktienmärkte oft nur von begrenzter Dauer sei. Wie nun im Ansatz geschehen, sollten langfristig orientierte Anleger die Chancen nutzen, die sich aus volatilen Marktbewegungen ergeben.

WALL STREET

Die Wall Street konnte am Montag im Handelsverlauf in die Gewinnzone vordringen.

Der Dow Jones startete etwas tiefer und fiel zunächst weiter zurück. Im Späthandel gelang ihm dann der Sprung ins Plus. Sein Schlussstand: 47'740,95 Punkte (+0,50 Prozent).
Der NASDAQ Composite eröffnete deutlicher im Minus und pendelte im weiteren Verlauf lange um die Nulllinie, bis er sich ebenso auf grünes Terrain vorarbeiten konnte. Er beendete den Handel kräftige 1,38 Prozent höher bei 22'695,95 Stellen.

Eine Reporterin des US-Senders "CBS News" berichtete auf der Plattform X nach einem Interview mit US-Präsident Donald Trump, dass dieser ein baldiges Ende des Krieges gegen den Iran für möglich halte. Daraufhin fiel der Preis für Rohöl der Sorte Brent kräftig. In der Nacht auf Montag hatte die Sorge vor Ölknappheit den Preis zeitweise noch auf über 120 Dollar getrieben.

"Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationsmittel, sie haben keine Luftwaffe", sagte Trump laut der CBS-Reporterin. Zudem fügte er hinzu, dass die USA dem ursprünglich veranschlagten Zeitrahmen von vier bis fünf Wochen für den Krieg "weit voraus" seien. Bezüglich der Strasse von Hormus - derzeit weitgehend durch den Iran blockiert und ein zentrales Nadelöhr im globalen Öl- und Gasverkehr - erklärte Trump, dass eine Übernahme der Kontrolle erwogen werde.

ASIEN

Die Börsen in Fernost konnten sich am Dienstag erholen.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 2,88 Prozent bei 54'248,39 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland stiegt der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,65 Prozent auf 4'123,14 Zähler.

In Hongkong zog daneben der Hang Seng schlussendlich um 2,17 Prozent auf 25'959,90 Zähler an.

Fallende Ölpreise haben den Aktienmärkten in Ostasien zu einer Erholung verholfen. Am Montag waren die Börsen der Region teils regelrecht eingebrochen, nachdem die Ölpreise in der Spitze um bis zu 30 Prozent nach oben geschossen waren, was Konjunktur- und Inflationssorgen schürte - und auch den US-Präsidenten Donald Trump aufschreckte. Dieser sagte im späteren Tagesverlauf, dass der Krieg im Iran "sehr bald" beendet sein könnte, denn die militärische Operation schreite rascher voran als geplant. Auch konzentrierten sich die USA darauf, dass die Welt weiter mit Energie und Öl versorgt werde. Das führte einen Stimmungswechsel herbei.

Zweifel an der Ölversorgung waren am Montag im Verlauf des Tages bereits von den Finanzministern der G7 gelindert worden. Sie hatten Bereitschaft signalisiert, die strategischen Ölreserven anzugreifen, um die Versorgung zu sichern.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist

Filtern oder Sortieren? Thomas Vittner zeigt heute Abend, wie du Aktien objektiv sortierst, statt sie voreilig zu löschen. Lerne ein System für echte Treffsicherheit kennen!

Schnell Plätze sichern!

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:37 SMI reduziert Verluste deutlich
07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 13‘000er-Marke auf dem Prüfstand
09.03.26 Marktüberblick: Ölpreis-Schock im Fokus
09.03.26 Wie Goldman Sachs die globalen Finanzmärkte prägte
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’687.36 18.84 ST6BQU
Short 13’955.17 13.83 SWKB8U
Short 14’458.82 8.84 SYGBMU
SMI-Kurs: 13’097.71 10.03.2026 12:48:38
Long 12’598.20 19.85 SHAB3U
Long 12’316.84 13.83 S1FBXU
Long 11’778.88 8.90 SSTBSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
10.03.26 17 Education & Technology Group incorporation Sponsored American Depositary Receipt / Quartalszahlen
10.03.26 ABM Industries / Quartalszahlen
10.03.26 Absa Group Limited (spons. ADRs) / Quartalszahlen
10.03.26 Adaptimmune Therapeutics PLC (spons. ADRs) / Quartalszahlen
10.03.26 ADC Therapeutics AG Act priv nom -C- / Quartalszahlen
10.03.26 Ades Holding Company Registered Shs Reg S / Quartalszahlen
10.03.26 Adient PLC Registered Shs / Generalversammlung
10.03.26 Adtiger Corporations Limited Registered Shs Reg S / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
10.03.26 Gross Domestic Product Growth (YoY)
10.03.26 Gross Domestic Product Growth (QoQ)
10.03.26 Westpac Consumer Confidence
10.03.26 Overall Household Spending (YoY)
10.03.26 Gross Domestic Product (QoQ)
10.03.26 Gross Domestic Product Deflator (YoY)
10.03.26 Gross Domestic Product Annualized
10.03.26 Money Supply M2+CD (YoY)
10.03.26 BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY)
10.03.26 National Australia Bank's Business Conditions
10.03.26 National Australia Bank's Business Confidence
10.03.26 Exporte in CNY (Jahr)
10.03.26 Handelsbilanz
10.03.26 Importe in CNY (Jahr)
10.03.26 Importe (Jahr)
10.03.26 Handelsbilanz CNY
10.03.26 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
10.03.26 Exports (YoY)
10.03.26 Industrieproduktion ( Monat )
10.03.26 Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich)
10.03.26 Verbraucherausgaben
10.03.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
10.03.26 Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr)
10.03.26 Industrieproduktion ( Monat )
10.03.26 Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr)
10.03.26 Industrieproduktion (im Jahresvergleich)
10.03.26 Neue Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes ( Jahr )
10.03.26 Industrieproduktion ( Jahr )
10.03.26 Industrieproduktion ( Monat )
10.03.26 Inflation (HICP) (Jahr)
10.03.26 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
10.03.26 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
10.03.26 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
10.03.26 Kerninflation
10.03.26 Kerninflation (im Monatsvergleich)
10.03.26 Handelsbilanz
10.03.26 Importe (Monat)
10.03.26 Exporte (Monat)
10.03.26 EcoFin-Treffen
10.03.26 Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
10.03.26 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
10.03.26 Importe, EUR
10.03.26 Exporte, EUR
10.03.26 Handelsbilanz EUR
10.03.26 Leistungsbilanz
10.03.26 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
10.03.26 Industrieproduktion (Jahr)
10.03.26 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
10.03.26 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
10.03.26 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
10.03.26 Erzeugerpreisindex ( Monat )
10.03.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
10.03.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
10.03.26 Auktion 9-monatiger Letras
10.03.26 Auktion 3-monatiger Letras
10.03.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
10.03.26 NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen
10.03.26 Industrieproduktion (Jahr)
10.03.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
10.03.26 M1 Geldmenge (YoY)
10.03.26 Haushaltsbilanz - ILS
10.03.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
10.03.26 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
10.03.26 Redbook Index (Jahr)
10.03.26 Verkäufe bestehender Häuser (Monat)
10.03.26 Verkäufe bestehender Häuser ( Monat )
10.03.26 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
10.03.26 USDA WASDE-Bericht
10.03.26 API wöchentlicher Rohöllagerbestand

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1198 -0.0027
-2.23