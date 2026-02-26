Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktie unter der Lupe 26.02.2026 12:07:45

Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie

Das Deutsche Telekom-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Robert Grindle genauer unter die Lupe genommen.

Deutsche Telekom
30.97 CHF 1.26%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das vierte Quartal und der Ausblick auf 2026 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Robert Grindle am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem eine ermutigende Belebung in Deutschland hervor.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 11:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.7 Prozent auf 33.89 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 23.93 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’471’509 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 22.5 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2026 vorlegen.

