Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 legt den Rückwärtsgang ein

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.08 Prozent schwächer bei 24’622.56 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.866 Prozent leichter bei 24’429.67 Punkten in den Montagshandel, nach 24’643.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24’289.23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24’718.86 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.02.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 25’268.14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25’668.69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20’201.37 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.32 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26’165.08 Punkten. Bei 24’289.23 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell KLA-Tencor (+ 3.75 Prozent auf 1’394.91 USD), Broadcom (+ 3.74 Prozent auf 342.85 USD), Intel (+ 3.05 Prozent auf 44.75 USD), ASML (+ 2.78 Prozent auf 1’328.79 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.71 Prozent auf 197.65 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Axon Enterprise (-4.03 Prozent auf 550.85 USD), Cisco (-3.80 Prozent auf 75.65 USD), Booking (-3.79 Prozent auf 4’377.80 USD), Charter A (-3.77 Prozent auf 223.48 USD) und Fiserv (-3.45 Prozent auf 60.92 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 21’450’441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.737 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.84 erwartet. Mit 6.54 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

