Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’000 -0.7%  SPI 17’964 -0.8%  Dow 47’169 -0.7%  DAX 23’409 -0.8%  Euro 0.9033 0.2%  EStoxx50 5’685 -0.6%  Gold 5’124 0.4%  Bitcoin 53’444 3.6%  Dollar 0.8 0.0%  Öl 99.4 6.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neuer Rüstungswert an der Börse: Gabler-Aktie fällt nach anfänglichen Gewinnen zurück
Iran-Konflikt erschüttert Börsen: JPMorgan nennt Gewinner und Verlierer
Novo Nordisk-Aktie im Plus: Einigung mit Hims & Hers - Kooperation geplant - Hims & Hers-Aktie +41 Prozent
Apple übernimmt Ein-Mann-Startup: Was hinter dem Invrs.io-Deal steckt
Wie viel Verlust ein Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’641.91
Pkt
-1.10
Pkt
0.00 %
20:16:14
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Kursverlauf 09.03.2026 20:03:36

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 legt den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 legt den Rückwärtsgang ein

Der Handel in New York verläuft am Montag in ruhigen Bahnen.

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.08 Prozent schwächer bei 24’622.56 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.866 Prozent leichter bei 24’429.67 Punkten in den Montagshandel, nach 24’643.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24’289.23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24’718.86 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.02.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 25’268.14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25’668.69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20’201.37 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.32 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26’165.08 Punkten. Bei 24’289.23 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell KLA-Tencor (+ 3.75 Prozent auf 1’394.91 USD), Broadcom (+ 3.74 Prozent auf 342.85 USD), Intel (+ 3.05 Prozent auf 44.75 USD), ASML (+ 2.78 Prozent auf 1’328.79 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.71 Prozent auf 197.65 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Axon Enterprise (-4.03 Prozent auf 550.85 USD), Cisco (-3.80 Prozent auf 75.65 USD), Booking (-3.79 Prozent auf 4’377.80 USD), Charter A (-3.77 Prozent auf 223.48 USD) und Fiserv (-3.45 Prozent auf 60.92 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 21’450’441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.737 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.84 erwartet. Mit 6.54 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dienstag 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist

Filtern oder Sortieren? Thomas Vittner zeigt am Dienstagabend, wie du Aktien objektiv sortierst, statt sie voreilig zu löschen. Lerne ein System für echte Treffsicherheit kennen!

Schnell Plätze sichern!

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Berichtssaison auf der Zielgeraden
09:29 Marktüberblick: Ölpreis-Schock im Fokus
09:13 SMI vor holprigem Wochenauftakt
08:13 Wie Goldman Sachs die globalen Finanzmärkte prägte
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’505.97 19.12 BDOSZU
Short 13’758.83 13.93 S8PBCU
Short 14’288.76 8.88 BONS1U
SMI-Kurs: 13’000.09 09.03.2026 17:31:34
Long 12’393.42 19.84 SRZBNU
Long 12’099.89 13.78 SNLBQU
Long 11’571.35 8.85 SRNB8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 24’637.07 -0.02%