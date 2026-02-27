Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025

Im Depot von Carl Icahn gab es im vierten Quartal 2025 überschaubare Veränderungen. Ein Wert rückte neu in die Top-Ten auf. Während das Depot im dritten Jahresviertel 2025 noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 9,14 Milliarden US-Dollar umfasste, schrumpfte dieses im vierten Quartal auf 8,45 Milliarden US-Dollar.

Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar nach wie vor deutlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zur Offenlegung seiner Investitionen einzureichen.

Im folgenden Ranking sind die Top-Ten der Beteiligungen nach ihrem Anteil am Portfolio im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 31. Dezember 2025.

Redaktion finanzen.ch