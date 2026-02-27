Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Showdown um Tesla-Aktie: Grossinvestoren veräussern - Privatanleger kaufen
Ethereum vor Wandel? Vitalik Buterin zweifelt am Layer-2-Kurs
KI-Ängste an den US-Börsen: So belastet Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co.
Ausblick: BASF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025

Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025

Im Depot von Starinvestor Carl Icahn kam es im vierten Quartal 2025 zu kleineren Anpassungen. So setzte sich sein Portfolio zusammen.

Im Depot von Carl Icahn gab es im vierten Quartal 2025 überschaubare Veränderungen. Ein Wert rückte neu in die Top-Ten auf. Während das Depot im dritten Jahresviertel 2025 noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 9,14 Milliarden US-Dollar umfasste, schrumpfte dieses im vierten Quartal auf 8,45 Milliarden US-Dollar.

Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar nach wie vor deutlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zur Offenlegung seiner Investitionen einzureichen.

Im folgenden Ranking sind die Top-Ten der Beteiligungen nach ihrem Anteil am Portfolio im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 31. Dezember 2025.

Redaktion finanzen.ch


    Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
    Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
    Blick ins Depot - Auf diese US-Aktien setzt die UBS im vierten Quartal 2025

    Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
    Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

    In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

    Wir schauen gemeinsam auf:
    Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
    Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
    ️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
    Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
    ⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
    Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
    Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
    KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

    Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

    https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

    I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

    Inside Trading & Investment

    26.02.26 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
    26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
    26.02.26 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
    26.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa – Positive Stimmung/Straumann – Auf Werbetour
    26.02.26 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
    25.02.26 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
    24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    D-Wave Quantum-Aktie dennoch gesucht: Geschäftszahlen verfehlen Erwartungen
    Idorsia-Aktie letztlich höher: Umsatz in 2025 verdoppelt
    Gamesa bleibt im Konzern: Siemens-Energy-Chef setzt auf Sanierung - Aktie stabil
    Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
    NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Donnerstagnachmittag nach
    NVIDIA-Aktie verliert dennoch : Chip-Hersteller wächst weiter explosiv - KI-Geschäft treibt Rekordzahlen
    KION-Aktie deutlich tiefer: Deutlicher Ergebnisanstieg für 2026 angekündigt
    Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
    Kursziel im Blick: Das sagen Experten nach dem NVIDIA-Bericht über die Aktie
    DroneShield-Aktie klettert deutlich: Mehrere Millionen-Aufträge ergattert

    Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
    Im Depot von Starinvestor Carl Icahn kam es im vierten Quartal 2025 zu kleineren Anpassungen. So ...
    Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
    Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
    Im vierten Quartal 2025 hat der Star-Investor Bill Ackman einige Veränderungen in der Zusammense ...
    Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
    4. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
    So hat der Schweizer Versicherungskonzern im vierten Quartal investiert
    Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
    01:00 OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Leere Speicher: BSW kritisiert Gaslieferungen ...
    23:04 TV-Runde zur BW-Landtagswahl - Kandidaten schenken sich nichts
    22:55 Epstein-Skandal: Demokraten fordern Vorladung von Minister Lutnick
    22:49 WDH: Warner-Verwaltungsrat stuft Paramount-Gebot als 'überlegen' ein
    22:42 Demokrat: Justizministerium vertuscht zum Schutz von Trump
    22:38 Warner-Verwaltungsrat stuft Paramount-Gebot als 'überlegen' ein
    22:30 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow stabil - Tech-Werte von Nvidia belastet
    22:16 Aktien New York Schluss: Dow stabil - Tech-Werte von Nvidia belastet
    22:04 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 140 Euro
    21:50 Gesetz beschränkt Verwendung von F-Gasen