10.03.2026 18:37:00
Ausblick: Porsche vz zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Am Mittwoch wird der Sportwagenhersteller Porsche seine Bücher öffnen.
Porsche wird am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,381 EUR gegenüber 0,910 EUR im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Porsche vz in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 13,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 9,97 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 11,52 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,440 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,95 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 36,87 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 40,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: MDAX hebt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
16:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht deutliche Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Anleger greifen bei Porsche vz am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
