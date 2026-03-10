Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick: Porsche vz zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
JETZT LIVE: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Gewinnexplosion voraus? Rheinmetall-Aktie am Tag vor Zahlenvorlage schwach
NVIDIA und AMD im Abseits? DeepSeek lässt Chip-Giganten zittern
Ausblick: Oracle gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

Zahlen voraus 10.03.2026 18:37:00

Ausblick: Porsche vz zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Porsche vz zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Am Mittwoch wird der Sportwagenhersteller Porsche seine Bücher öffnen.

Porsche vz.
33.56 CHF 0.83%
Porsche wird am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,381 EUR gegenüber 0,910 EUR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Porsche vz in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 13,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 9,97 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 11,52 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,440 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,95 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 36,87 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 40,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Max Earey / Shutterstock.com

09.03.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
21.01.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
