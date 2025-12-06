HENSOLDT-Aktie: Was Analysten von HENSOLDT erwarten

13 Analysten gaben ihre Einschätzung der HENSOLDT-Aktie preis.

5 Experten empfehlen die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 98,08 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von HENSOLDT auf 68,35 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 90,00 EUR 31,68 24.11.2025 DZ BANK - - 12.11.2025 Warburg Research 86,00 EUR 25,82 12.11.2025 Deutsche Bank AG 101,00 EUR 47,77 12.11.2025 Jefferies & Company Inc. 90,00 EUR 31,68 12.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 100,00 EUR 46,31 12.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 60,94 11.11.2025 Jefferies & Company Inc. 92,00 EUR 34,60 11.11.2025 Barclays Capital 93,00 EUR 36,06 10.11.2025 Deutsche Bank AG 113,00 EUR 65,33 10.11.2025 DZ BANK - - 07.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 60,94 07.11.2025 Warburg Research 88,00 EUR 28,75 07.11.2025 Jefferies & Company Inc. 92,00 EUR 34,60 07.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 60,94 03.11.2025

Redaktion finanzen.ch