Buy, hold, sell? 06.12.2025 13:12:00

HENSOLDT-Aktie: Was Analysten von HENSOLDT erwarten

Das sind die Ergebnisse der Experten für die HENSOLDT-Aktie im abgelaufenen Monat.

HENSOLDT
64.22 CHF -0.54%
Kaufen Verkaufen

13 Analysten gaben ihre Einschätzung der HENSOLDT-Aktie preis.

5 Experten empfehlen die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 98,08 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von HENSOLDT auf 68,35 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital90,00 EUR31,6824.11.2025
DZ BANK--12.11.2025
Warburg Research86,00 EUR25,8212.11.2025
Deutsche Bank AG101,00 EUR47,7712.11.2025
Jefferies & Company Inc.90,00 EUR31,6812.11.2025
JP Morgan Chase & Co.100,00 EUR46,3112.11.2025
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR60,9411.11.2025
Jefferies & Company Inc.92,00 EUR34,6011.11.2025
Barclays Capital93,00 EUR36,0610.11.2025
Deutsche Bank AG113,00 EUR65,3310.11.2025
DZ BANK--07.11.2025
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR60,9407.11.2025
Warburg Research88,00 EUR28,7507.11.2025
Jefferies & Company Inc.92,00 EUR34,6007.11.2025
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR60,9403.11.2025

Redaktion finanzen.ch

