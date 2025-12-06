HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
06.12.2025 13:12:00
HENSOLDT-Aktie: Was Analysten von HENSOLDT erwarten
Das sind die Ergebnisse der Experten für die HENSOLDT-Aktie im abgelaufenen Monat.
13 Analysten gaben ihre Einschätzung der HENSOLDT-Aktie preis.
5 Experten empfehlen die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 98,08 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von HENSOLDT auf 68,35 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|90,00 EUR
|31,68
|24.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|12.11.2025
|Warburg Research
|86,00 EUR
|25,82
|12.11.2025
|Deutsche Bank AG
|101,00 EUR
|47,77
|12.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|90,00 EUR
|31,68
|12.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|100,00 EUR
|46,31
|12.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|60,94
|11.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|92,00 EUR
|34,60
|11.11.2025
|Barclays Capital
|93,00 EUR
|36,06
|10.11.2025
|Deutsche Bank AG
|113,00 EUR
|65,33
|10.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|07.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|60,94
|07.11.2025
|Warburg Research
|88,00 EUR
|28,75
|07.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|92,00 EUR
|34,60
|07.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|60,94
|03.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: HENSOLDT
