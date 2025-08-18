Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 letztendlich freundlich

Letztendlich ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 23’713.76 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.084 Prozent leichter bei 23’692.13 Punkten in den Montagshandel, nach 23’712.07 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 23’733.50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23’637.41 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 18.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23’065.47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der NASDAQ 100 21’427.94 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19’508.52 Punkte.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 13.05 Prozent aufwärts. Bei 23’969.27 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Axon Enterprise (+ 4.96 Prozent auf 791.62 USD), Enphase Energy (+ 2.67 Prozent auf 35.77 USD), Lululemon Athletica (+ 2.60 Prozent auf 203.62 USD), Workday A (+ 2.55 Prozent auf 231.85 USD) und Micron Technology (+ 2.22 Prozent auf 123.55 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Intel (-3.66 Prozent auf 23.66 USD), Electronic Arts (-3.15 Prozent auf 169.16 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2.27 Prozent auf 767.37 USD), IDEXX Laboratories (-1.99 Prozent auf 637.86 USD) und Biogen (-1.94 Prozent auf 135.91 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 33’947’481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.765 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Charter A-Aktie weist mit 7.27 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch