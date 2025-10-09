NYSE-Handel S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste

Am Donnerstag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0.28 Prozent auf 6’735.11 Punkte abwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 53.142 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.188 Prozent auf 6’766.44 Punkte an der Kurstafel, nach 6’753.72 Punkten am Vortag.

Bei 6’716.17 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’764.58 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 0.019 Prozent zu. Vor einem Monat, am 09.09.2025, wies der S&P 500 6’512.61 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 09.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’263.26 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, lag der S&P 500 noch bei 5’792.04 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 14.77 Prozent zu Buche. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’764.58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Albemarle (+ 5.25 Prozent auf 96.50 USD), Delta Air Lines (+ 4.29 Prozent auf 59.57 USD), PepsiCo (+ 4.23 Prozent auf 144.71 USD), United Airlines (+ 3.31 Prozent auf 101.34 USD) und Costco Wholesale (+ 3.07 Prozent auf 942.89 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Dell Technologies (-5.21 Prozent auf 155.95 USD), PulteGroup (-4.90 Prozent auf 121.41 USD), AppLovin (-4.67 Prozent auf 600.32 USD), DR Horton (-4.58 Prozent auf 151.39 USD) und Advance Auto Parts (-4.32 Prozent auf 50.32 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40’400’882 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.870 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 1’200.00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

