NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0.08 Prozent) bei 23’024.63 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.008 Prozent fester bei 23’045.33 Punkten in den Handel, nach 23’043.38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22’899.16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 23’062.62 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0.569 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21’879.49 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2025, den Stand von 20’611.34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 18’291.62 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 19.42 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’062.62 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Grupo Financiero Galicia (+ 21.65 Prozent auf 34.50 USD), Neogen (+ 16.49 Prozent auf 6.78 USD), Richardson Electronics (+ 11.78 Prozent auf 11.86 USD), NetGear (+ 8.92 Prozent auf 36.01 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 6.82 Prozent auf 0.74 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Bassett Furniture Industries (-7.14 Prozent auf 15.61 USD), Royal Gold (-6.09 Prozent auf 192.73 USD), Century Casinos (-6.08 Prozent auf 2.47 USD), Dorel Industries (-5.61 Prozent auf 1.55 USD) und World Acceptance (-4.90 Prozent auf 175.19 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 40’400’882 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3.870 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10.46 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

