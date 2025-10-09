Handel in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0.52 Prozent tiefer bei 46’358.42 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19.014 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.102 Prozent auf 46’649.32 Punkte an der Kurstafel, nach 46’601.78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46’271.40 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46’684.41 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.893 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45’711.34 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44’458.30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42’512.00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9.36 Prozent nach oben. Bei 47’049.64 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36’611.78 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 2.04 Prozent auf 245.33 USD), NVIDIA (+ 1.83 Prozent auf 192.57 USD), Merck (+ 1.27 Prozent auf 87.50 USD), Amazon (+ 1.12 Prozent auf 227.74 USD) und Johnson Johnson (+ 0.73 Prozent auf 191.08 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Boeing (-4.14 Prozent auf 216.00 USD), Travelers (-2.95 Prozent auf 274.41 USD), Honeywell (-2.68 Prozent auf 204.23 USD), 3M (-2.00 Prozent auf 152.88 USD) und Apple (-1.56 Prozent auf 254.04 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 40’400’882 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.870 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie hat mit 8.81 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

