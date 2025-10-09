Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’609 -0.3%  SPI 17’391 -0.2%  Dow 46’358 -0.5%  DAX 24’611 0.1%  Euro 0.9322 0.0%  EStoxx50 5’626 -0.4%  Gold 3’974 -1.6%  Bitcoin 97’577 -1.3%  Dollar 0.8062 1.0%  Öl 65.1 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie & Co. im Blick: Morgan Stanley sieht Rally an Wall Street noch nicht am Ende
Tilray-Aktie hebt nach starken Quartalszahlen ab
NVIDIA-Aktie steigt: Milliardenschwere Exporte von KI-Chips in die VAE genehmigt
Diginex-Aktie kann Gewinne verteidigen: KI-Übernahmen und ESG-Strategie als Kurstreiber
Experten warnen vor Überbewertung: D-Wave Quantum-Aktie nach Rally im Visier
Suche...
200.- Saxo-Deal

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones-Performance 09.10.2025 22:33:54

Handel in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten

Handel in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten

Dow Jones-Kurs am Donnerstag zum Handelsende.

Johnson & Johnson
151.03 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0.52 Prozent tiefer bei 46’358.42 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19.014 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.102 Prozent auf 46’649.32 Punkte an der Kurstafel, nach 46’601.78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46’271.40 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46’684.41 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.893 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45’711.34 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44’458.30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42’512.00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9.36 Prozent nach oben. Bei 47’049.64 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36’611.78 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 2.04 Prozent auf 245.33 USD), NVIDIA (+ 1.83 Prozent auf 192.57 USD), Merck (+ 1.27 Prozent auf 87.50 USD), Amazon (+ 1.12 Prozent auf 227.74 USD) und Johnson Johnson (+ 0.73 Prozent auf 191.08 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Boeing (-4.14 Prozent auf 216.00 USD), Travelers (-2.95 Prozent auf 274.41 USD), Honeywell (-2.68 Prozent auf 204.23 USD), 3M (-2.00 Prozent auf 152.88 USD) und Apple (-1.56 Prozent auf 254.04 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 40’400’882 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.870 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie hat mit 8.81 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten