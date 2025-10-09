Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100

25’098.18
Pkt
-38.45
Pkt
-0.15 %
22:43:25
NASDAQ 100-Kursentwicklung 09.10.2025

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab

Wenig verändert zeigte sich der NASDAQ 100 letztendlich.

Der NASDAQ 100 beendete den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0.15 Prozent) bei 25’098.18 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0.047 Prozent schwächer bei 25’124.79 Punkten, nach 25’136.62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 24’966.81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’139.35 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.448 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 09.09.2025, bei 23’839.80 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 09.07.2025, mit 22’864.91 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 09.10.2024, mit 20’268.86 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 19.65 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 25’142.19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit MercadoLibre (+ 4.36 Prozent auf 2’275.00 USD), PepsiCo (+ 4.23 Prozent auf 144.71 USD), Zoom Communications (+ 3.57 Prozent auf 82.70 USD), Constellation Energy (+ 3.30 Prozent auf 383.23 USD) und Costco Wholesale (+ 3.07 Prozent auf 942.89 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-4.67 Prozent auf 600.32 USD), Cintas (-3.55 Prozent auf 191.75 USD), Charter A (-3.42 Prozent auf 265.00 USD), Diamondback Energy (-3.26 Prozent auf 144.21 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3.18 Prozent auf 320.29 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 40’400’882 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.870 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Comcast-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
