UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|
01.10.2025 09:29:00
Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne
Der STOXX 50 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.
Um 09:12 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.10 Prozent nach oben auf 4’637.92 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.123 Prozent leichter bei 4’627.52 Punkten in den Handel, nach 4’633.23 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 4’627.52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4’644.38 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.508 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’563.87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2025, lag der STOXX 50 bei 4’452.92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’445.50 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 6.89 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4’826.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’921.71 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Roche (+ 4.54 Prozent auf 271.70 CHF), AstraZeneca (+ 3.56 Prozent auf 115.80 GBP), Novartis (+ 2.80 Prozent auf 102.92 CHF), GSK (+ 1.65 Prozent auf 16.01 GBP) und Diageo (+ 1.21 Prozent auf 17.97 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-1.97 Prozent auf 1’945.50 EUR), Rolls-Royce (-1.22 Prozent auf 11.76 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.19 Prozent auf 56.64 CHF), SAP SE (-1.18 Prozent auf 225.20 EUR) und UBS (-1.08 Prozent auf 32.16 CHF).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 658’396 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 319.965 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
STOXX 50-Fundamentaldaten
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.74 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu UBS
Analysen zu UBS
|29.09.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
