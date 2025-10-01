Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

Index im Fokus 01.10.2025 09:29:00

Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne

Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne

Der STOXX 50 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

UBS
32.14 CHF -1.50%
Um 09:12 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.10 Prozent nach oben auf 4’637.92 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.123 Prozent leichter bei 4’627.52 Punkten in den Handel, nach 4’633.23 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4’627.52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4’644.38 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.508 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’563.87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2025, lag der STOXX 50 bei 4’452.92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’445.50 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 6.89 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4’826.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’921.71 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Roche (+ 4.54 Prozent auf 271.70 CHF), AstraZeneca (+ 3.56 Prozent auf 115.80 GBP), Novartis (+ 2.80 Prozent auf 102.92 CHF), GSK (+ 1.65 Prozent auf 16.01 GBP) und Diageo (+ 1.21 Prozent auf 17.97 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-1.97 Prozent auf 1’945.50 EUR), Rolls-Royce (-1.22 Prozent auf 11.76 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.19 Prozent auf 56.64 CHF), SAP SE (-1.18 Prozent auf 225.20 EUR) und UBS (-1.08 Prozent auf 32.16 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 658’396 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 319.965 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.74 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

29.09.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
15.09.25 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
09.09.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
