Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Roche von 313 auf 327 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Pharmakonzern könne von den vielfältigen Wachstumsträgern der Pharmasparte profitieren und damit die Effekte von Biogenerika für die bekannten Krebsantikörper sowie der Gesundheitsreformen in China mehr als neutralisieren, schrieb Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Auswirkungen der US-Zölle sollte Roche mit seinem "schweizerisch zurückhaltenden Ausblick" vorbeugen können./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.