Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
Roche Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Roche von 313 auf 327 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Pharmakonzern könne von den vielfältigen Wachstumsträgern der Pharmasparte profitieren und damit die Effekte von Biogenerika für die bekannten Krebsantikörper sowie der Gesundheitsreformen in China mehr als neutralisieren, schrieb Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Auswirkungen der US-Zölle sollte Roche mit seinem "schweizerisch zurückhaltenden Ausblick" vorbeugen können./rob/edh/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Kaufen
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
284.50 CHF
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
283.79 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus
KGV*:
-
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
