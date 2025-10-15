Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

283.80
CHF
-0.30
CHF
-0.11 %
13:39:58
SWX
16.10.2025 12:40:42

Roche Kaufen

Roche
283.79 CHF 0.56%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Roche von 313 auf 327 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Pharmakonzern könne von den vielfältigen Wachstumsträgern der Pharmasparte profitieren und damit die Effekte von Biogenerika für die bekannten Krebsantikörper sowie der Gesundheitsreformen in China mehr als neutralisieren, schrieb Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Auswirkungen der US-Zölle sollte Roche mit seinem "schweizerisch zurückhaltenden Ausblick" vorbeugen können./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Kaufen
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
284.50 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
283.79 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

