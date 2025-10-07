Roche 289.67 CHF 0.34% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 288,90 Franken belassen. Seine Schätzung für den Quartalsumsatz (23. Oktober) beinhalte ein geringeres Wachstum als die Konsensprognose, schrieb Richard Vosser in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zwar bestehe weiter Spielraum für eine Ausblicksanhebung, was aber schon weithin erwartet werde./rob/gl/edh;

