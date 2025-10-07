Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.10.2025 07:39:47

Roche Underweight

Roche
289.67 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 288,90 Franken belassen. Seine Schätzung für den Quartalsumsatz (23. Oktober) beinhalte ein geringeres Wachstum als die Konsensprognose, schrieb Richard Vosser in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zwar bestehe weiter Spielraum für eine Ausblicksanhebung, was aber schon weithin erwartet werde./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 03:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 03:32 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
288.90 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
288.50 CHF 		Abst. Kursziel*:
0.14%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
289.67 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.27%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

