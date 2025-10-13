Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'503 0.2%  SPI 17'212 -1.0%  Dow 45'480 -1.9%  DAX 24'241 -1.5%  Euro 0.9307 0.0%  EStoxx50 5'569 0.7%  Gold 4'071 1.3%  Bitcoin 92'556 0.1%  Dollar 0.8019 0.1%  Öl 63.6 2.4% 
Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

291.40
CHF
1.20
CHF
0.41 %
09:04:00
SWX
Roche Underweight

Roche
292.72 CHF -0.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Zwar dürfte der Umsatz des dritten Quartals etwas unter der mittleren Markterwartungen liegen, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings rechne er auch mit einem optimistischeren Umsatzausblick des Pharmakonzerns, der die Gewinnerwartungen des Marktes für das Gesamtjahr untermauern sollte./rob/mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 22:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

