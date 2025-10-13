Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Roche Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Zwar dürfte der Umsatz des dritten Quartals etwas unter der mittleren Markterwartungen liegen, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings rechne er auch mit einem optimistischeren Umsatzausblick des Pharmakonzerns, der die Gewinnerwartungen des Marktes für das Gesamtjahr untermauern sollte./rob/mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
230.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
290.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-20.74%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
292.73 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.43%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
10.10.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
10.10.25