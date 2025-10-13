Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
289.80CHF
-0.40CHF
-0.14 %
12:03:44
SWX
13.10.2025 11:17:23
Roche Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche vor Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel auf 314 Franken belassen. Seine Umsatzprognose liege 3 Prozent unter der Markterwartung, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
314.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
289.70 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8.39%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
289.99 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.28%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
09:29
|Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Montagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: SMI steigt zum Start (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Roche Aktie News: Roche verteidigt Stellung am Nachmittag (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Börse Zürich in Rot: SLI nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Freitagshandel in Zürich: SMI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
