Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
Roche Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Vor dem Pharmatag der Schweizer am 22. September widmete sich Analyst Matthew Weston am Mittwochabend der Entwicklungspipeline und hier den Wirkstoffen der mittleren Phase. Er verschob einige Erwartungen bezüglich der Marktreife nach hinten, gerade für einige Mittel, die kurz vor der Phase III stünden. An seinen Schätzungen für 2025 änderte Weston nichts, kappte aber die Prognosen für die Pharmaumsätze für 2026 bis 2030 im Schnitt um ein halbes Prozent und das Konzernergebnis (Core EPS) um 0,9 Prozent./rob/ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
314.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
269.50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
16.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
272.88 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.07%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
09:29
|Roche Aktie News: Anleger greifen bei Roche am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: SMI steigt zum Start (finanzen.ch)
|
09:21
|Aktien-Analyse: UBS AG bewertet Roche-Aktie (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Handel in Zürich: SLI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.09.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|08:27
|Roche Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.25
|Roche Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|273.20
|1.37%
