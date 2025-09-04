Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’320 1.0%  SPI 17’039 0.9%  Dow 45’271 -0.1%  DAX 23’697 0.4%  Euro 0.9382 0.1%  EStoxx50 5’332 0.1%  Gold 3’544 -0.5%  Bitcoin 89’001 -0.9%  Dollar 0.8054 0.2%  Öl 66.8 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Vonovia nach Kursrutsch im Plus: Wende für die Aktie in Sicht?
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Continental-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG
INTERROLL-Aktie im Rallymodus: Übernahme von Sortteq
BKW-Aktie in Grün: Sanierung von Wasserkraftwerk Mühleberg
Suche...
Plus500 Depot

Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

273.90
CHF
4.40
CHF
1.63 %
09:51:11
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2025 08:27:23

Roche Buy

Roche
272.88 CHF 2.69%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Vor dem Pharmatag der Schweizer am 22. September widmete sich Analyst Matthew Weston am Mittwochabend der Entwicklungspipeline und hier den Wirkstoffen der mittleren Phase. Er verschob einige Erwartungen bezüglich der Marktreife nach hinten, gerade für einige Mittel, die kurz vor der Phase III stünden. An seinen Schätzungen für 2025 änderte Weston nichts, kappte aber die Prognosen für die Pharmaumsätze für 2026 bis 2030 im Schnitt um ein halbes Prozent und das Konzernergebnis (Core EPS) um 0,9 Prozent./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
314.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
269.50 CHF 		Abst. Kursziel*:
16.51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
272.88 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
15.07%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:27 Roche Buy UBS AG
01.09.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 Roche Outperform Bernstein Research
29.07.25 Roche Sell Goldman Sachs Group Inc.
28.07.25 Roche Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen