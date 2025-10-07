Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
288.50CHF
0.10CHF
0.03 %
17:39:56
SWX
07.10.2025 19:14:24
Roche Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden des Pharmakonzerns auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Dieser rechne damit, dass der durch die Preisreformen in China versuchte Gegenwind ein Einmaleffekt sein dürfte, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das nächste Jahr werde eine Erholung des Geschäfts erwartet./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
230.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
288.50 CHF
Abst. Kursziel*:
-20.28%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
288.70 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-20.33%
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
