Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

266.60
CHF
-4.50
CHF
-1.66 %
10:33:13
SWX
23.09.2025 08:33:09

Roche Buy

Roche
267.19 CHF -0.55%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Matthew Weston hob am Dienstag nach dem positiven Pharmatag der Schweizer seine Schätzungen etwas an./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
314.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
268.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
16.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
267.19 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
17.52%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse