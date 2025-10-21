Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’635 -0.1%  SPI 17’369 0.0%  Dow 46’707 1.1%  DAX 24’259 1.8%  Euro 0.9214 -0.1%  EStoxx50 5’681 1.3%  Gold 4’343 -0.3%  Bitcoin 85’561 -2.4%  Dollar 0.7922 0.0%  Öl 61.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Börsenrally in Asien: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. legen weiter kräftig zu
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
Ripple-Kurs im Abwärtstrend: Handelsstreit unter Trump belastet - Chance auf Trendwende?
Aktien von Swatch und Richemont im Blick: Leicht rückläufige Uhrenexporte im September
Goldpreis gibt nach Rekordhoch leicht nach - Gewinnmitnahmen belasten
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 21.10.2025 08:55:01

Hoffnung im sino-amerikanischen Handelskonflikt: SMI wenig verändert erwartet -- DAX vor starkem Start -- Gewinne an den Börsen in Asien

Am heimischem Aktienmarkt zeichnet sich vorbörslich wenig Veränderung ab. Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Auftakt höher notieren. In Fernost dominieren am Dienstag die Käufer.

SCHWEIZ

Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften Anleger ihre Zurückhaltung aufgeben und sich wieder verstärkt in den Markt einkaufen.

Der SMI hatte zum Wochenstart 0,07 Prozent im Minus bei 12'635,02 Punkten geschlossen, nachdem er tiefer gestartet war und sich die meiste Zeit in der Verlustzone bewegte.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI tendierten dagegen, nach einem marginal leichterem Start, überwiegend unterhalb der Nulllinie - beendeten den Handel dann aber 0,04 Prozent höher bei 17'369,28 Stellen, bzw. deutlichere 0,18 Prozent fester bei 2'039,28 Einheiten.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag kaum verändert in den Handel starten. Die Vorgaben aus Übersee werten Börsianer derweil als positiv. Gestützt durch Annäherungssignale im Zollstreit zwischen den USA und China war die US-Börse mit klaren Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. In Asien schliessen sich die wichtigsten Börsen dem Trend am Dienstag an.<

Eine neue Runde der Handelsgespräche ist für diese Woche in Malaysia zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng geplant. Daneben dürfte die Berichtssaison die Aufmerksamkeit der Investoren binden. Speziell am Donnerstag stehen hierzulande einige Blue Chips wie etwa Roche, Lonza oder Kühne+Nagel an. Am Abend davor wird der Autobauer Tesla als erster der "Magnificent 7" Quartalszahlen vorlegen. Die Zahlen der grossen US-Techwerte haben in der Regel das Zeug, die Märkte zu bewegen.

Im Fokus stehen hierzulande am Dienstag vor allem die beiden Uhrenwerte Swatch und Richemont mit den jüngsten Exportstatistiken. Nach dem Zollhammer vom 01. August ermöglichen die September-Daten eine etwas genauere Einschätzung, wie sehr sich die US-Zölle in Höhe von 39 Prozent auf die Schweizer Exporte auswirken. Demnach hat sich die Schweizer Exportwirtschaft im September nach dem schwachen Vormonat wieder erholt. Auch die Ausfuhren in die USA legten deutlich zu.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird voraussichtlich an seinen starken Wochenstart anknüpfen.

Der DAX hatte am Montag 1,80 Prozent im Plus bei 24'258,80 Einheiten geschlossen.

Signale der Entspannung im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag noch etwas weiter nach oben treiben. Im Handelsstreit zwischen den USA und China strebt US-Präsident Donald Trump einen Deal beim geplanten Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea an. "Ich denke, wenn wir unsere Gespräche in Südkorea beenden, werden China und ich ein wirklich faires und wirklich grossartiges Handelsabkommen haben", sagte der Republikaner im Weissen Haus.

In New York gab es am Vortag deutliche Gewinne. In Asien freuen sich die Anleger ebenfalls über die Annäherung im Zollstreit. In Japan steht der rekordhohe Leitindex Nikkei kurz vor der runden Marke von 50'000 Punkten. .

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Montag grüne Vorzeichen aus.

Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 1,12 Prozent bei 46'706,58 Zählern.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 1,37 Prozent fester und ging bei 22'990,54 Punkten in den Feierabend.

Gestützt von Annäherungssignalen im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sind die US-Aktienmärkte mit klaren Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Bereits vor dem Wochenende hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit mit China und nachlassende Sorgen im Bankensektor die Anleger etwas milde gestimmt. Eine neue Runde der Handelsgespräche ist für diese Woche in Malaysia zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng geplant. Diese Schritte kündigten Bemühungen Washingtons an, die Befürchtungen vor einem ausgewachsenen Handelskrieg mit China zu beruhigen, der erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben könnte.

Laut den Strategen der US-Bank JPMorgan sind zudem für den weiteren Verlauf der Berichtssaison zum dritten Quartal positive Überraschungen zu erwarten. Dabei dürften die "Magnificent 7" genannten Technologieriesen aufgrund des anhaltenden Booms bei den Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) ein Gewinnwachstum von 15 Prozent verzeichnen, so ihre Prognose. "Der Markttrend ist angesichts der neuen Ruhepause im Handelskrieg eher positiv", sagte Andrea Tueni von Saxo Banque France. "Die Gewinne waren bisher recht gut, und der KI-Boom hat zu einer Erholung des Technologiesektors beigetragen."

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten haben die Käufer am Dienstag die Oberhand.

In Japan sprang der Leitindex Nikkei 225 weiter an und legte zuletzt 0,27 Prozent auf 49'316,06 Punkte zu. Bei 49'945,95 Punkten wurde erneut ein neues Rekordhorch erreicht.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite daneben zeitweise 1,36 Prozent auf 3'916,38 Punkte zu.

In Hongkong legt daneben der Hang Seng 1,62 Prozent auf 26'277,52 Zähler zu.

Mit dem Rückenwind fester Kurse an der Wall Street geht es am Dienstag an den ostasiatischen Börsen weiter nach oben - vielfach auf neue Rekordniveaus. Allgemein stützt die Hoffnung auf einen ausbleibenden Handelskonflikt zwischen den USA und China, in Tokio zusätzlich, dass die LDP-Politikerin Sanae Takaichi nach ihrer erwarteten Ernennung zur neuen Premierministerin des Landes konjunkturelle Stimuli einleiten wird. US-Präsident Trump sagte, er erwarte, dass er auf dem bevorstehenden APEC-Gipfel in Südkorea ein "sehr starkes" und "faires" Handelsabkommen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping erreichen werde.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

06:16 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Vor einer wichtigen Hürde
20.10.25 Rohstoffmärkte im Fokus makroökonomischer Entwicklungen
20.10.25 Nestlé hält SMI in der Spur
17.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 18.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
16.10.25 Julius Bär: 20.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Micron Technology Inc, QUALCOMM Inc, International Business Machines Corp
16.10.25 Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
15.10.25 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’106.44 19.88 UEBSLU
Short 13’414.90 13.43 QIUBSU
Short 13’914.89 8.71 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’635.02 20.10.2025 17:30:25
Long 12’090.77 19.88 SR6B4U
Long 11’785.35 13.50 SQBBAU
Long 11’321.97 8.95 B1SSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
21.10.25 3M Co Canadian Depoitary Receipt Hedged Reg S / Quartalszahlen
21.10.25 3M Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs / Quartalszahlen
21.10.25 3M Co. / Quartalszahlen
21.10.25 ABM Resources NL Registered Shs / Generalversammlung
21.10.25 Acme United CorpShs / Quartalszahlen
21.10.25 Add Shop Promotions Ltd Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
21.10.25 Agree Realty Corp Depositary Shs Repr 1-1000th 4.250% Cum Conv Red Perp Pfd RgShs Series -A- / Quartalszahlen
21.10.25 Agree Realty Corp. / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
21.10.25 EZB-Mitglied Nagel spricht
21.10.25 Credit Card Spending (YoY)
21.10.25 Unemployment Rate
21.10.25 Exporte
21.10.25 Handelsbilanz
21.10.25 Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors
21.10.25 Importe ( Monat )
21.10.25 EZB-Mitglied Lane spricht
21.10.25 Leistungsbilanz (Jahr)
21.10.25 EZB-Mitglied Escrivá spricht
21.10.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
21.10.25 MNB Zinssatzentscheidung
21.10.25 Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat)
21.10.25 BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat)
21.10.25 BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
21.10.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
21.10.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
21.10.25 Redbook Index (Jahr)
21.10.25 Fed-Mitglied Waller spricht
21.10.25 Rede von Kocher der EZB
21.10.25 GDT Preisindex
21.10.25 Handelsbilanz
21.10.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
21.10.25 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
21.10.25 Wachstum Produzentenpreisindex

Meistgelesene Nachrichten

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum büsst am Nachmittag ein
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Milliardendeal: Holcim übernimmt Xella - Aktie mit Gewinnen
ThyssenKrupp Marine Systems kommt an die Börse
UBS-Aktie in Rot: Digitale Kanäle lahmgelegt - Immobilienverkauf an Swiss Life
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT: Nach Kurseinbruch jetzt wieder im Aufwind?
TKMS-Aktie feiert starken Börsengang: Erstkurs der thyssenkrupp-Tochter übertrifft Erwartungen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Beyond Meat-Aktie schwankt erneut heftig - die Hintergründe
Börsengang von TKMS: Das erwartet Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0639 0.0014
2.29

finanzen.net News

Datum Titel
08:57 Infrastrukturtöchter kurbeln MBB an - erhöht Ziele für 2025
08:48 Devisen: Euro sinkt zum US-Dollar etwas weiter
08:47 AKTIEN IM FOKUS: Friedrich Vorwerk und MBB gefragt - Ausblicke angehoben
08:40 Gastgewerbe-Umsätze in Deutschland sinken auch zur Ferienzeit
08:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Gerresheimer auf 34,10 Euro - 'Buy'
08:31 ROUNDUP 2: CDU-Sozialflügel sieht Merz-Worte zum 'Stadtbild' kritisch
08:19 ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Secunet mit 'Buy' - Ziel 233 Euro
08:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Goldman Sachs auf 'Neutral'; neues Ziel 750 Dollar
08:09 Aktien Frankfurt Ausblick: Weitere Gewinne dank Entspannung im Zollstreit
08:50 FRIEDRICH VORWERK-Aktie gefragt: Jahresziele erhöht