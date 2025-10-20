Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

280.10
CHF
-3.60
CHF
-1.27 %
11:03:53
SWX
20.10.2025 09:38:06

Roche Underweight

Roche
279.62 CHF -1.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Studiendaten einer Kombitherapie mit Giredestrant bei Brustkrebs seien positiv für die ER-positive-Patientengruppe, schrieb Richard Vosser am Montag. Die Wirksamkeit bei nicht-ER-positiven Tumoren sei allerdings deutlich geringer./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 22:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
230.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
278.90 CHF 		Abst. Kursziel*:
-17.53%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
279.62 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-17.74%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

09:38 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Roche Kaufen DZ BANK
13.10.25 Roche Buy UBS AG
13.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
