Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
280.10CHF
-3.60CHF
-1.27 %
11:03:53
SWX
20.10.2025 09:38:06
Roche Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Studiendaten einer Kombitherapie mit Giredestrant bei Brustkrebs seien positiv für die ER-positive-Patientengruppe, schrieb Richard Vosser am Montag. Die Wirksamkeit bei nicht-ER-positiven Tumoren sei allerdings deutlich geringer./rob/ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 22:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
230.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
278.90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-17.53%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
279.62 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.74%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|09:38
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|Roche Buy
|UBS AG
|13.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Roche AG (Genussschein)
|279.00
|-1.66%
