EQS-News: Gerresheimer nimmt Stellung zur Prüfung durch die BaFin

24.09.2025 10:48:43

Gerresheimer nimmt Stellung zur Prüfung durch die BaFin

Gerresheimer
39.64 CHF -4.67%
EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Gerresheimer nimmt Stellung zur Prüfung durch die BaFin

24.09.2025 / 10:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Gerresheimer nimmt Stellung zur Prüfung durch die BaFin

Düsseldorf, 24. September 2025. Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6), wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) über die Einleitung einer anlassbezogenen Bilanzkontrollprüfung informiert. 

Die Prüfung betrifft nach Angaben der BaFin die Gewinnrealisierung aus Verträgen mit Kunden im Konzernabschluss und dem zugehörigen Konzernlagebericht zum 30. November 2024.

Konkret geht es um Bestellungen, für die im letzten Drittel des Geschäftsjahres 2024 mit den jeweiligen Kunden sogenannte „Bill-and-Hold“-Vereinbarungen abgeschlossen wurden. Die Prüfung soll klären, ob diese Umsatzerlöse im Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2024 erfasst werden durften oder erst im laufenden Geschäftsjahr 2025.

Die Gerresheimer Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe 2,036 Mrd. Euro. Die im Rahmen von „Bill-and-Hold“-Vereinbarungen im Geschäftsjahr 2024 erfassten Umsätze entsprechen insgesamt einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.

Gerresheimer ist unverändert der Auffassung, dass diese Umsätze und Gewinne im Einklang mit den einschlägigen Rechnungslegungsvorschriften periodengerecht im Geschäftsjahr 2024 bilanziert wurden.

„Wir nehmen die Prüfung durch die Aufsichtsbehörde sehr ernst. Transparenz, Compliance und Corporate Governance sind uns sehr wichtig. Wir werden deshalb vollumfänglich mit der BaFin kooperieren, um eine vollständige und transparente Klärung zu ermöglichen“, so Wolf Lehmann, CFO der Gerresheimer AG.


Kontakt Gerresheimer AG

Presse  
Jutta Lorberg
Head of Corporate Communication
T +49 211 6181 264
jutta.lorberg@gerresheimer.com                                     		 Marion Stolzenwald
Senior Manager Corporate Communication
T +49 172 2424185
marion.stolzenwald@gerresheimer.com
 
Investor Relations		  
Guido Pickert
Vice President Investor Relations
T +49 211 6181 220
gerresheimer.ir@gerresheimer.com
 		 Thomas Rosenke
Senior Manager Investor Relations
T +49 211 6181-187
gerresheimer.ir@gerresheimer.com

 


24.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49-(0)211/61 81-00
Fax: +49-(0)211/61 81-121
E-Mail: gerresheimer.ir@gerresheimer.com
Internet: http://www.gerresheimer.com
ISIN: DE000A0LD6E6
WKN: A0LD6E
Indizes: MDAX (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2203102

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2203102  24.09.2025 CET/CEST

