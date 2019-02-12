Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer nach einer Ausblickssenkung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 99,30 Euro belassen. Es sei die vierte Gewinnwarnung des Spezialverpackungsherstellers in den letzten 18 bis 24 Monaten und die erste unter dem neuen Finanzchef, kommentierte David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zudem hätten die Eckdaten für den Umsatz und mehr noch für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sowie für das Ergebnis je Aktie die Konsensschätzungen verfehlt. Diese dürften nun für 2025 um rund 4 beziehungsweise 9 und mehr als 35 Prozent sinken./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 23:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 23:56 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Overweight
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
99.30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
37.48 € 		Abst. Kursziel*:
164.94%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
191.20%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

