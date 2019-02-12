Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gerresheimer Aktie

Gerresheimer Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer erneuten Gewinnwarnung von 99,30 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kurseinbruch aber auf "Overweight" belassen. Er verstehe den Vertrauensverlust durch Investoren, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl erschienen auf dem aktuellen Kursniveau die Chancen größer als die Risiken. Die langfristige Story sei intakt./rob/mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 23:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 06:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Overweight
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
29.24 € 		Abst. Kursziel*:
57.32%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
29.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58.51%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

