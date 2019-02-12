Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
65.15CHF
-6.65CHF
-9.26 %
12.02.2019
SWX
13.10.2025 09:35:14
Gerresheimer Overweight
Gerresheimer
28.68 CHF -2.94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer erneuten Gewinnwarnung von 99,30 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kurseinbruch aber auf "Overweight" belassen. Er verstehe den Vertrauensverlust durch Investoren, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl erschienen auf dem aktuellen Kursniveau die Chancen größer als die Risiken. Die langfristige Story sei intakt./rob/mis/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 23:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 06:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Gerresheimer AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
29.24 €
Abst. Kursziel*:
57.32%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
29.02 €
Abst. Kursziel aktuell:
58.51%
Analyst Name::
David Adlington
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Gerresheimer AG
10:00
|EQS-News: Gerresheimer: FDA erteilt Zulassung für Lasix® ONYU* von SQ Innovation (EQS Group)
10:00
|EQS-News: Gerresheimer: FDA grants Approval of SQ Innovation’s Lasix® ONYU* (EQS Group)
10.10.25
|Gerresheimer-Aktie gibt kräftig nach: Verkauf von Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 erfolgen (Dow Jones)
10.10.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
10.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
10.10.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
10.10.25
|MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gerresheimer-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
10.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|65.15
|-9.26%
