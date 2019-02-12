Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

65.15
CHF
-6.65
CHF
-9.26 %
12.02.2019
SWX
10.10.2025 12:58:49

Gerresheimer Verkaufen

Gerresheimer
28.68 CHF -2.94%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert der Aktie von 37 auf 25 Euro gesenkt. Der Spezialverpackungshersteller habe mit sehr schwachen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal und einer Gewinnwarnung die Märkte erneut geschockt, schrieb Sven Kürten in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er schraubte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Geschäftsjahre 2024/25 bis 2026/27 deutlich nach unten./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Verkaufen
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
29.52 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
30.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

12:58 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
09:23 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
09.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
